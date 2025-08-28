مفتی اردنی در کنفرانس لوئیزویل خواستار مسلمان شدن مردم آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ اکرم زیاده، اسلامشناس اردنی، در کنفرانس اسلامی برگزارشده در مرکز اسلامی النور در لوئیزویل آمریکا، از خدا خواست تا مردم این کشور به راه اسلام هدایت شوند و آمریکا به جامعهای اسلامی تبدیل شود.
این سخنان در چارچوب جلسات آموزشی و مذهبی مطرح شد که هدف آن ارتقای آگاهی دینی و ترویج آموزههای اسلامی در میان مسلمانان آمریکا بود.
تأکید شیخ زیادا بر تبدیل آمریکا به جامعهای مسلمانمحور بازتاب گستردهای در میان مخاطبان و رسانهها داشت، زیرا چنین دیدگاهی در فضای چندفرهنگی این کشور قابل توجه است.
رویداد مذکور بار دیگر نگاهها را به تعامل جوامع مسلمان مقیم آمریکا با هویت دینی و اجتماعی این کشور معطوف کرده است.
