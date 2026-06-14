به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه خبری «مرآة البحرین»، عاشورای امسال در بحرین متفاوت خواهد بود. نگاه‌ها خیره به این است که بحرینی‌ها چگونه موسم عزاداری حسینی را که بسیاری از مسلمانان و شیعیان اهل‌بیت (علیهم السلام) در انتظار آن هستند، احیا خواهند کرد.

هنگامی که از بحرین به عنوان «کربلای دوم» یاد می‌شود، این مناسبت حزن‌انگیز که هزاران بحرینی همه‌ساله دو ماه پیاپی برای برپایی آن تلاش می‌کنند، ناگزیر کانون توجه ناظران، به‌ویژه کسانی که دغدغه امور مسلمانان را دارند، خواهد بود.

ویژگی خاص امسال به دلیل جنگ آشکار علیه شیعیان، هویت، عقاید و شعائر آنان است؛ آن هم در سایه نشانه‌هایی از نیات سوء و تلاش‌هایی برای محدودسازی که برنامه‌ها و مظاهر عزاداری حسینی را هدف قرار خواهد داد. بر اساس آخرین داده‌ها، درخواست شده است که شعائر تنها به داخل حسینیه‌ها و ماتم‌کده‌ها محدود شود و بدون هیچ توجیهی به خیابان‌ها کشیده نشود.

هدف این است که تصویر عزاداری اصیل و معمول بحرینی تغییر کند و فضای برگزاری آن کوچک شود. این بدان معناست که محرم پیش رو آزمونی واقعی برای میزان ایستادگی و پایبندی دوستداران اهل‌بیت (علیهم السلام) به شعائرشان، فارغ از میزان چالش‌ها و خطرات، خواهد بود.

شعار محرم امسال: «لا معبود سِواک»

از این‌رو، شعار مرکزی که علمای بحرین برای محرم ۱۴۴۸ اعلام کرده‌اند، «لا معبود سِواک» (معبودی جز تو نیست) است. این شعار در هدف خود شفاف است؛ تمرکز بر عقیده توحید به عنوان محور مطلق برای تمامی ابعاد حرکت اصلاحی در امت اسلامی، و تحکیم عقیده رد هرگونه بندگی برای غیر از خدای متعال.

به گفته علما، مهم‌ترین هدف از انتخاب این عنوان برای محرم امسال، دمیدن روح صبر راهبردی و صلابت در رویارویی با سختی‌هاست. راه حق از خار و خاشاک خالی نیست و سنت الهی در مورد مصلحان این است که مورد ابتلا قرار گیرند. قرآن کریم و سیره امام حسین (علیه‌السلام) به ما می‌آموزند که صبر به معنای تسلیم شدن نیست، بلکه پایداریِ حساب‌شده و عزمی راسخ است که محنت را به منحت و گرفتاری را به گشایش تبدیل می‌کند.

در سایه این چشم‌انداز، آنچه قطعی است این است که محرم امسال به یک ایستگاه معنوی، فرهنگی و روحی برای ملتی تبدیل خواهد شد که خواهان حفظ هویت دینی اصیل خود در برابر قدرتی است که تلاش می‌کند این هویت را متناسب با شرایط امنیتی و سیاسی خود بازسازی کند.

بحرینی‌ها به‌خوبی درک می‌کنند که هدف قرار دادن عاشورا، از هدف قرار دادن حضور عمومی شیعیان در کشور جدا نیست. هنگامی که حسینیه‌ها محاصره می‌شوند، فشار بر علما، خطبا و مداحان تا حد بازداشت‌های خودسرانه افزایش می‌یابد و محدودیت‌هایی بر نمادهای عاشورایی اعمال می‌شود، مقصود فراتر از یک سازماندهی یا اقدامات اداری ساده است. این مسئله به جوهره تعلق و حق طبیعی در ابراز عقیده، شعائر و هویت باز می‌گردد.

در طول تاریخ، محرم و عاشورا هرگز تنها فصلی برای گریه و اندوه نبوده، بلکه مدرسه‌ای کامل در آگاهی، کرامت و ایستادگی بوده است. از همین‌جاست که موسم حسینی آینده در بحرین حساسیت و اهمیت استثنایی پیدا می‌کند؛ چرا که در لحظه‌ای فرا می‌رسد که بسیاری از فرزندان این طایفه احساس می‌کنند در وجود دینی، اجتماعی و سیاسی خود هدف قرار گرفته‌اند.

بنابراین، محرم ۱۴۴۸ مناسبتی سرنوشت‌ساز به تمام معنا خواهد بود. این روزها تنها ایام عزاداری نیست، بلکه امتحانی واقعی برای رابطه حاکمیت با قشر شیعی در کشور و آزمونی برای توانایی بحرینی‌ها در حفاظت از شعائر و هویتشان تحت فشار است.

شاید روشن‌ترین پیامی که محرم امسال با خود دارد این است که مکتب امام حسین (علیه السلام) که بر پایه رد ظلم و عدم خضوع بنا شده، همچنان در وجدان بحرینی‌ها زنده است. هرچه محنت‌ها شدیدتر شود، تمسک به عاشورا بیشتر می‌شود و هرچه برخی تلاش کنند این صدا را محصور یا پنهان کنند، آن صدا حضور و ریشه بیشتری در دل‌ها می‌یابد. از این‌رو، محرم پیش رو در بحرین رویدادی عادی نخواهد بود، بلکه ایستگاهی است که حقایق بسیاری را درباره میزان صبر مردمی، عمق پیوند با امام حسین (علیه السلام) و آمادگی مردم برای دفاع از شعائرشان، فارغ از هرگونه چالشی، آشکار خواهد کرد.

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