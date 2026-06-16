پیام شیخ نعیم قاسم؛ ایران نماد عزت و یاور مظلومان است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از حمایتهای استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، تأکید کرد که ایران با گنجاندن توقف جنگ در لبنان به عنوان «بند اول و اصلی» توافق با آمریکا، بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که نماد عزت، شرف و حامی حقیقی مستضعفان است.
بسماللهالرحمنالرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی؛ خداوند شما را تأیید و حمایت فرماید.
سلام علیکم و رحمةالله و برکاته،
کلمات از بیان تشکر عمیق ما در قبال مواضع قوی و حمایتگرانه ایران از لبنان، ملت و مقاومت آن برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها -از جمله لبنان- ناتوانند. این توقف جنگ، در پیوند با توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بند اول و اصلی توافق میان ایران و آمریکا مطرح شده است.
شما تنها بارقه امیدِ کارآمد برای کوتاه کردن دست تجاوزگریِ آمریکایی-اسرائیلی از لبنان را به واقعیت تبدیل کردید و به جهانیان ثابت کردید که ایران، یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز مسیر ایران را پیش میگرفتند، نه آمریکا اینگونه طغیان میکرد و نه اشغالگری صهیونیستی بر پیکر فلسطین و قدس سنگینی میکرد.
ما همواره گفتهایم که ایران همه چیز به حزبالله، مقاومت و مردم لبنان بخشید و هیچچیز از آنها نگرفت؛ ایران به خاطر انتخابهای ما و برای قدرتگیری ما جهت آزادسازی سرزمینمان و التیام زخمهای جامعهمان و کمک به آن، به ما بخشش کرد. و اکنون، ایران جانِ خود را در طبق اخلاص نهاده؛ چرا که در پاسخ به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و تبعات آن را که با وجود فداکاریهای بزرگ، هشدارِ جنگ علیه خود را به همراه دارد، به جان خریده است.
صریح و بلند میگویم: ایران نماد عزت و شرف است.
بهنام حزبالله و مقاومت اسلامی، بهنام آن دسته از مردم لبنان که مشتاق بودند قدردانیشان را به شما برسانیم، بهنام شهدا -که در رأس آنان سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله (رضواناللهعلیه) قرار دارد- و بهنام مجروحان و اسرا، از شما بهعنوان «مذاکرهکننده ارشد» به همراه تیم مستقیمتان از جمله وزیر امور خارجه، دکتر عباس عراقچی، تشکر میکنم.
خواهشمندم مراتب تشکر و قدردانی ما را به محضر رهبر معظم انقلاب، آیتالله سید مجتبی خامنهای (دامظله) که ما را غرق در توجهات خود کردند و برکات و مراقبتهای شهید امام خامنهای (قدسسره) را در وجود ما زنده کردند، همچنین رئیسجمهور، دکتر پزشکیان که حامی مقاومت است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -این نیروی نورانی که با صلابت خود معادلات را تغییر داد-، ارتش، نخبگان و تمامی مقامات رسمی و آحاد ملت ایران برسانید.
بهویژه از ملت بزرگ ایران سپاسگزارم؛ ما آنها را در میدانهای شهرهای ایران دیدیم و شنیدیم که چگونه برای نجات مقاومت و مردم آن، جانفشانی میکنند. سپاس از شما، سپاس از ایران وفادار.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
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