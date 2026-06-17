به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد که به متن پیشنویس یادداشت تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران دست یافته است. سندی که انتظار میرود روز جمعه در سوئیس بهطور رسمی امضا شود.
براساس پایگاه خبری الجزیرهنت، بلومبرگ اعلام کرده است که این سند شامل پایان جنگ در تمامی جبههها، تعهد به دستیابی به توافق نهایی طی حداکثر ۶۰ روز (با امکان تمدید) و حفظ برنامه هستهای فعلی ایران است.
انتشار این سند همزمان با افزایش پرسشها و اختلافنظرها در داخل آمریکا درباره محتوای این توافق چارچوبی و میزان امتیازهایی که ممکن است به ایران داده شده باشد، انجام شد.
مشخص نیست آیا متنی که شبکه آمریکایی منتشر کرده همان نسخه نهایی مورد توافق دو طرف است یا خیر. بهویژه اینکه دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا پیشتر اعلام کرده بود امضای الکترونیکی یادداشت تفاهم روز دوشنبه انجام شده و امضای رسمی در انتظار است.
ترامپ وعده داده بود متن یادداشت تفاهم را طی دو روز منتشر کند و حتی اعلام کرده بود که آن را مقابل دوربینها برای مردم خواهد خواند. او همچنین گفت که این سند را برای بررسی به کنگره ارسال آمریکا خواهد کرد.
مهمترین بندهای منتشرشده از سوی بلومبرگ:
- ایران، آمریکا و متحدان آنها اعلام میکنند که جنگ در تمامی جبههها بهصورت فوری و دائمی پایان مییابد.
- ایران، آمریکا و متحدان دو طرف متعهد میشوند هیچ اقدام خصمانهای انجام ندهند و از تهدید علیه یکدیگر خودداری کنند.
- تهران و واشنگتن متعهد میشوند طی حداکثر ۶۰ روز (با امکان تمدید) به توافق نهایی دست پیدا کنند.
- آمریکا پس از امضای یادداشت تفاهم، محاصره دریایی علیه ایران را فوراً لغو میکند.
- آمریکا متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را خارج کند.
- ایران تلاش خواهد کرد طی ۳۰ روز حرکت کشتیها را از سر بگیرد، با در نظر گرفتن نیاز خود برای رفع موانع موجود.
- واشنگتن متعهد میشود با همکاری شرکای منطقهای خود، در روند بازسازی و توسعه اقتصادی ایران همکاری کند.
- آمریکا متعهد میشود تحریمهای علیه ایران را طبق جدول زمانی مورد توافق، بهعنوان بخشی از توافق نهایی، پایان دهد.
- ایران بار دیگر تأکید میکند که هرگز به تولید سلاح هستهای نخواهد پرداخت.
- تهران و واشنگتن توافق میکنند درباره سرنوشت مواد غنیشده و مسائل هستهای در توافق نهایی گفتوگو کنند.
- دو طرف توافق میکنند تا زمان دستیابی به توافق نهایی، وضعیت موجود حفظ شود.
- ایران برنامه هستهای فعلی خود را حفظ خواهد کرد و آمریکا نیز تحریم جدیدی اعمال نخواهد کرد یا نیروهای خود را تقویت نخواهد کرد.
- واشنگتن متعهد میشود نفت ایران و خدمات بانکی مرتبط با آن را از تحریمها معاف کند.
- آمریکا متعهد میشود داراییها و منابع مالی بلوکهشده ایران را آزاد کند.
- پس از دریافت تضمینهایی درباره اجرای برخی بندهای توافق، دو کشور مذاکرات برای توافق نهایی را آغاز خواهند کرد.
- توافق نهایی میان واشنگتن و تهران قرار است با یک قطعنامه الزامآور از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما