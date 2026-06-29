به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر روز شنبه در منطقۀ بندری لِیث، منطقه‌ای در اِدینبِرگ پایتخت اسکاتلند، در یک راهپیمایی ضدنژادپرستی شرکت کردند؛ تجمعی که در واکنش به مجموعه‌ای از حملات علیه مسلمانان در این شهر برگزار شد. این راهپیمایی با عنوان «خیابان‌های ما را پس بگیرید» برگزار شد و طیف‌هایی از ساکنان محلی، گروه‌های اجتماعی، سیاستمداران، اتحادیه‌های کارگری و چهره‌های شناخته‌شده در آن حضور داشتند.

خشم عمومی علیه حملات به مسلمانان

بر اساس این گزارش، برگزارکنندگان اعلام کردند این راهپیمایی در پاسخ به حوادثی شکل گرفت که روز ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) در مناطق سایتهیل، تلفورد رود و نیز در لیث واک در ادینبرگ رخ داد. در این حوادث، پنج نفر زخمی شدند؛ از جمله جوانانی که پس از اقامه نماز در مسجد بروم‌هاوس حضور داشتند، یک راننده آسیایی دلیورو و یک راننده تاکسی مسلمان.

در پی این حوادث، فردی به نام لوئیس هاکس، ۳۶ ساله، در دادگاه حاضر شده و با پنج فقره اتهام اقدام به قتل با ارتباطات تروریستی مواجه شده است. او در جلسه دادگاه هیچ دفاعی ارائه نکرد و تا زمان رسیدگی بعدی، در بازداشت ماند. راهپیمایان بعدازظهر شنبه به رهبری عامر انور، وکیل حقوق بشر، در خیابان لیث واک حرکت کردند و در محل وقوع یکی از حملات، یک دقیقه سکوت برگزار شد.

حضور گسترده گروه‌ها و چهره‌های شناخته‌شده

برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی را ۵ هزار نفر اعلام کردند. این تجمع با حمایت چندین اتحادیه کارگری، شورای مسلمانان اسکاتلند، کارزار همبستگی با فلسطین در اسکاتلند و نیز چهره‌هایی چون فرانکی بویل، اروین ولش و گروه موسیقی یانگ فادرز همراه بود. از جمله سخنرانان این برنامه نیز طلال یعقوب از گروه زنان علیه راست افراطی در اسکاتلند و عامر انور بودند.

در جریان این تجمع، فلیکس، از فعالان گروه «بایستید علیه نژادپرستی» در ادینبرگ، با اشاره‌ای تند به فضای سیاسی بریتانیاتأکید کرد: «امروز نشان می‌دهد که اکثریت مردم ادینبرگ و لیث، ضدنژادپرست هستند.»

این فعال ضدنژادپرستی در ادامه گفت: «وظیفه نیروهای ضدنژادپرست این است که مردم را بسیج کنند و همچنان آن‌ها را به خیابان‌ها بیاورند.» این اظهارات در شرایطی مطرح شد که فضای راهپیمایی با شعارها و پلاکاردهای ضدنژادپرستانه همراه بود و معترضان تلاش کردند پیام روشنی علیه خشونت‌های نژادپرستانه و جریان‌های راست افراطی ارسال کنند.

پس از پایان این تجمع، سخنگوی «بایستید علیه نژادپرستی اسکاتلند» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به نقش خود در سازماندهی و بسیج یک پاسخ گسترده به حملات چاقوکشی نژادپرستانه در لیث و ادینبرگ افتخار می‌کنیم و همه ۵ هزار نفری که به خیابان آمدند باید به این حضور خود افتخار کنند.» او افزود: «یکی از شعارهای جنبش ما این است که “آسیب به یک نفر، آسیب به همه است” و امروز نشان دادیم که این فقط یک شعار نیست. ما پیام روشنی به اوباش فاشیست و نژادپرست دادیم که اگر به همکاران، همسایه‌ها و دوستان ما حمله کنند، پاسخ خواهیم داد؛ آن هم در ابعاد هزاران نفری.»

در پایان این بیانیه نیز تصریح شد: «در برابر هر نژادپرست، شمار بسیار بیشتری از ما آماده پاسخ به خشونت آن‌ها هستیم. ما برای مقابله با راست افراطی با هم مبارزه خواهیم کرد و برای تغییر واقعی نیز در کنار هم خواهیم ایستاد.» به این ترتیب، راهپیمایی لیث به صحنه‌ای برای اعلام خشم عمومی از حملات ضد مسلمانان و نمایش بسیج اجتماعی علیه نژادپرستی و افراط‌گرایی راست‌گرا در بریتانیا تبدیل شد.

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