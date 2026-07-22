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اعتراض بانوان راهبه‌ی کاتولیک به یک قانون غیرانسانی در نیویورک

۳۱ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۶
کد مطلب: 1843618
اعتراض بانوان راهبه‌ی کاتولیک به یک قانون غیرانسانی در نیویورک

راهبه های کاتولیک در نیویورک از قانون مؤسسات کمک های پزشکی در نیویورک به بیماران انتقاد کردند . طی این قانون آن ها را وادار می کند به بیماران درباره خودکشی مشاوره دهند. تا هزینه های درمانشان کوتاه مدت و کم باشد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس شکواییه، تنظیم شده از سوی بانوان راهبه در نیویورک ؛ قانون می‌تواند سازمان‌های مذهبی را مجبور کند تا به تسهیل خودکشی با کمک پزشک بپردازند، به‌طوری که اطلاعاتی درباره این عمل به بیماران ارائه دهند و با مشاوره این کار پزشکان را توجیه کنند و در مورد آن با بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج صحبت کنند و به بیماران در کامل کردن مراحل لازم برای واجد شرایط شدن در دریافت داروی پایان‌بخش کمک کنند و آنان را از نظر فکری آماده کنند.

شاکیان این پرونده درخواست کردند که راهبان دیگر مجبور به این کار از سوی شرکت ها نباشند، و اگر کسی از کلیسا با آنها همکاری نکرد مورد تنبیه نباشد.

خانه خیریه روزاری هیل، که توسط خواهران دومینیکن هاوثورن اداره می‌شود، یکی از شاکیان این پرونده است که به طور تقریبی ۴۵،۰۰۰ بیمار سرطانی کم‌درآمد در نیویورک را تحت مراقبت قرار داده و خدمات رایگان تا پایان عمر را بدون توجه به با ایمان بودن یا پیشینه فرهنگی آنها ارائه می‌دهد.

مادر ماری ادوارد، سرپرست کل خواهران دومینیکن هاوثورن گفت: "برای بیش از ۱۲۵ سال، ما به فقیرانی که به خاطر سرطان در حال مرگ هستند، خدمت ارائه کرده‌ایم و نیت‌مان این بود که این از لطف خود مسیح است. وظیفه ما ارائه راحتی، دعا و مراقبت پزشکی محبت‌آمیز به کسانی است نه اینکه به خاطر سیاست های اقتصادی آنان را ترقیب به مرگ کنیم!"

وی افزود: ما امیدواریم دادگاه به حق، رأی بدهد تا ما بتوانیم آزاد باشیم و ایمانمان را حفظ کنیم زیرا ما امانت دار خدا دربرابر مردم هستیم!(نه کارگر شیطان)

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