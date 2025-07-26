دیدار مقامات ارشد یک سازمان هندوی راستگرا با رهبران جامعه مسلمان هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات ارشد سازمان راست‌گرا و هندوی «راشتریا سوایامسیواک سنگ» (RSS) از جمله موهان باگوات، رئیس این سازمان با روحانیون ارشد مسلمان دیدار کردند. در این جلسه پیشنهادی برای آغاز گفتگو بین هندوها و مسلمانان برای تقویت اعتماد بین دو جامعه ارائه شد.

در این جلسه روحانیون فرقه‌های اسلامی دیوبندی، بریلوی و نیز نمایندگانی از جوامع شیعی و سنی حضور داشتند.

عمر احمد الیاسی از سران مسلمان حاضر در این جلسه گفت: هدف از این جلسه رفع سوء تفاهم‌ها بین هندوها و مسلمانان بوده است.

منابع سازمان راست‌گرا و هندوی «راشتریا سوایامسیواک سنگ» نیز در این رابطه اعلام کردند که موهان باگوات رئیس این سازمان تأکید کرده است که «مهمترین و اساسی‌ترین واقعیت این است که ما (هندوها و مسلمانان) شهروندان یک کشور هستیم و یک روح مشترک داریم».

**************

پایان پیام/ 345