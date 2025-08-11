محکومیت اظهارات ضداسلامی سیاستمدار کنیایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامیان ائتلاف حاکم «کنیا کوانزا» اظهارات ریگاتهی گچاگو، رهبر حزب «دموکراسی برای شهروندان» را به دلیل ماهیت ضداسلامی آن محکوم کردند.

در این رابطه معاون رئیس‌جمهوری کنیا، در مراسمی در مومباسا این اظهارات را «سیاستی نامناسب و تفرقه‌افکنانه» خواند و تأکید کرد که پیوند دادن یک جامعه مذهبی با تروریسم یا اقدامات مجرمانه غیرقابل قبول است. وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و همبستگی میان شهروندان تأکید کرد.

همچنین نماینده حزب لیکویانی، هشدار داد که چنین سخنانی می‌تواند به وجهه بین‌المللی کنیا لطمه بزند و صنعت گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد. او از انتشار تبلیغات منفی درباره ناامنی در کشور، به‌ویژه در خارج از مرزها، انتقاد کرد.

در همین حال، شماری از وزرای دولت ائتلافی نیز بر اهمیت همبستگی ملی تأکید و از مردم خواستند با پرهیز از تفرقه‌افکنی، در مسیر توسعه و پیشرفت کشور مشارکت کنند. آنان هشدار دادند که اختلاف‌افکنی‌های قومی و مذهبی می‌تواند ثبات و امنیت کنیا را تهدید کند.

