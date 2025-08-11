بیش از ۳۶۰۰ نفر در نیمه اول ۲۰۲۵ به اسلام گرویدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نیمه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۶۰۰ نفر در دبی به دین اسلام مشرف شدند. این رشد به دنبال برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اداره امور اسلامی دبی و فعالیت‌های گسترده این نهاد در زمینه ترویج آگاهی دینی و تقویت گفت‌وگوی میان‌فرهنگی رخ داده است.

بیش از ۱۳۰۰ دانش‌آموز را در برنامه‌های آموزشی مرکز «فرهنگ اسلامی»، زیرمجموعه اداره امور اسلامی دبی، ثبت‌نام کرده‌اند. این مرکز ۴۷ دوره آموزشی با حضور بیش از ۱۴۰۰ نفر برگزار کرده است. همچنین «اتاق دانش پایدار» با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به بیش از ۱۹۰ نفر در درک بهتر آموزه‌های اسلامی کمک کرده است.

در این باره، مدیر این مرکز اعلام کرد: هدف ما ایجاد پل‌های ارتباطی فرهنگی و دینی و ارائه تصویری روشن از اسلام بر پایه دانش و گفت‌وگو است.

این اقدامات بخشی از چشم‌انداز اداره امور اسلامی دبی برای تقویت جایگاه دبی به‌عنوان مرکزی برای همزیستی دینی و فرهنگی به شمار می‌رود.

