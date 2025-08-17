به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار تعریف رسمی از «اسلامستیزی» در بریتانیا با تأخیر روبهرو شد. این تعریف قرار بود تا پایان ماه آگوست توسط کارگروهی به ریاست آنجلا رینر، معاون نخستوزیر، آماده شود. هدف این کارگروه، ارائه واژهای غیرالزامآور برای توصیف رفتارهای ضدمسلمان بود.
اما انتشار پیوند مشاوره آنلاین توسط کلر کوتینهو، وزیر سایه برابری در حزب محافظهکار، باعث شد هزاران نفر در این فرایند مشارکت کنند. حجم گسترده نظرات، زمان بررسی را طولانی کرده و گزارش نهایی به پاییز موکول شده است.
منتقدان، بهویژه برخی نمایندگان محافظهکار، هشدار دادهاند که تعریف رسمی اسلامستیزی میتواند آزادی بیان را محدود کرده و مشابه قوانین ضد توهین به دین عمل کند. در مقابل، دولت تأکید کرده است که پیشنهاد نهایی الزام قانونی نخواهد داشت.
این تأخیر پرسشهایی درباره شفافیت دولت و چگونگی شنیدن دیدگاههای مختلف جامعه ایجاد کرده است.
