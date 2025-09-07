به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از اعتراضات ضد مهاجران در اروپا و استرالیا برگزار شد. در بریتانیا صدها نفر در شهرهایی مختلف به خیابان‌ها آمدند و در شهرهای مختلف استرالیا نیز بیش از ۴۵ هزار نفر در تظاهراتی با عنوان «راهپیمایی برای استرالیا» شرکت کردند.

به گزارش رسانه‌های غربی، این اعتراضات عمدتا با محوریت مخالفت با مهاجران مسلمان و سیاست‌های چندفرهنگی دولت‌ها شکل گرفته است.

در بریتانیا تنش‌های اجتماعی از ماه ژوئیه شدت یافته، به‌ویژه در نزدیکی هتل‌هایی که برای اسکان پناهجویان استفاده می‌شوند. در ایرلند نیز اعتراضاتی مشابه علیه کمبود مسکن و فشار بر خدمات عمومی شکل گرفته است.

بیشتر این تجمعات توسط گروه‌های راست افراطی و حتی جریان‌های نئونازی سازمان‌دهی شده‌اند. ناظران هشدار داده‌اند که این روند می‌تواند به تشدید اسلام‌هراسی، افزایش شکاف‌های اجتماعی و گسترش فعالیت گروه‌های افراطی در غرب منجر شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قرار است در ۱۳ سپتامبر تظاهراتی با عنوان «جشنواره آزادی بیان» در لندن برگزار شود.

