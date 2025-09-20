  1. صفحه اصلی
دعوت حزب‌الله از مردم لبنان برای مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین

۲۹ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷
کد خبر: 1728953
روابط عمومی حزب‌الله لبنان از عموم مردم و هواداران این جنبش دعوت کرد تا در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دو دبیرکل این حزب، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی حزب‌الله لبنان از عموم مردم و هواداران این جنبش دعوت کرد تا در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دو دبیرکل این حزب، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین شرکت کنند.

این مراسم قرار است عصر روز شنبه پنجم مهرماه 1404 مصادف با ۲۷ سپتامبر از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شود و هدف از آن گرامی‌داشت یاد این دو چهره برجسته و همچنین ادای احترام به دیگر شهدایی است که همراه آنان به شهادت رسیدند.

https://s.lebanondebate.com/storage/attachments/745/550923964_3652120791750047_8508904755310820670_n_811475_22312d045d449d3f8735001ba1e210b9.jpg/r/2400/550923964_3652120791750047_8508904755310820670_n_811475_22312d045d449d3f8735001ba1e210b9.jpg

حزب‌الله در اطلاعیه خود تأکید کرده است که این مراسم در فضایی وحدت‌آفرین و با حضور گسترده مردمی برگزار خواهد شد.

