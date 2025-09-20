به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی حزب‌الله لبنان از عموم مردم و هواداران این جنبش دعوت کرد تا در مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهادت دو دبیرکل این حزب، سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین شرکت کنند.

این مراسم قرار است عصر روز شنبه پنجم مهرماه 1404 مصادف با ۲۷ سپتامبر از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شود و هدف از آن گرامی‌داشت یاد این دو چهره برجسته و همچنین ادای احترام به دیگر شهدایی است که همراه آنان به شهادت رسیدند.

حزب‌الله در اطلاعیه خود تأکید کرده است که این مراسم در فضایی وحدت‌آفرین و با حضور گسترده مردمی برگزار خواهد شد.

