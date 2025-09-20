کاروان «صمود»؛ وجدان جهانی در برابر ظلم / بزرگترین حرکت دریایی برای آزادی غزه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری «ستاد مردمی صدای غزه» امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴، با هدف تبیین اهداف و دستاوردهای حضور رسانه‌ای این ستاد در کنار کاروان دریایی صمود و تشریح برنامه‌های آینده آن برای حمایت از مردم مظلوم غزه، در محل خبرگزاری رسا در شهر قم برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام محمدمهدی خانجانی، حجت‌الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع، دکتر حمیدرضا مقصودی و حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی به ایراد سخن پرداختند.

حجت‌الاسلام خانجانی: غزه معیار مسلمانی و انسانیت/ کاروان صمود یک حرکت پیشران برای ایده نهایی انقلاب است

حجت‌الاسلام محمدمهدی خانجانی، عضو هیئت پیگیری‌کننده پویش «صدای غزه»، در ابتدای این نشست به تشریح فرآیند شکل‌گیری این حرکت پرداخت و گفت: «با توجه به تشدید فشارها بر مردم غزه، جمعی از مجموعه‌های مردمی به دنبال یک حرکت عملی برای حل مشکلات بودند. پس از گفتگو با کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که تنها راهی که می‌تواند به صورت جدی فشار را از روی مردم غزه بردارد، ارسال کالا و شکستن حصر است».

وی افزود: «در همین راستا، مجموعه‌های فعال در سراسر جهان را رصد کردیم و با مجموعه "ماپیم" (MAPIM) در مالزی که تجارب خوبی در این زمینه داشت، ارتباط گرفتیم و تیمی از ایران به مالزی اعزام شد». حجت‌الاسلام خانجانی با اشاره به استقبال ویژه از هیئت ایرانی در مالزی، بیان داشت: در حضور وزیر کشور مالزی، پیشنهاد راهبردی هیئت ایرانی این بود که اگر این حرکت جدی است، دولت مالزی رسماً اعلام کند که این کاروان صلح‌جویانه و قانونی است و اگر کشوری به آن دست‌اندازی کند، مالزی نیز تنگه مالاکا را بر روی آن کشور خواهد بست؛ پیشنهادی که با استقبال (ظاهری) وزیر کشور مالزی مواجه شد اما به نتیجه نرسید.

عضو هیئت پیگیری‌کننده پویش «صدای غزه» با بیان اینکه پس از جنگ ۱۲ روزه، جمهوری اسلامی ایران برای جهان اسلام گویی تازه شهادتین گفته است، تأکید کرد: «غزه، که جریانش روشن‌تر از خورشید است، معیار بسیار خوبی برای مسلمانی و انسانیت شده است تا مشخص شود کدام کشورها واقعاً نقش‌آفرینی می‌کنند و کدام‌ها فقط حرف می‌زنند».

وی اهداف این پویش را در سه محور تبیین کرد: «هدف اول، پیام به مردم ایران بود که در حمایت از غزه تنها نیستند و آزادگان زیادی در دنیا حامی مردم فلسطین هستند. هدف دوم، تبیین چهره آزادی‌خواه مردم ایران برای جهانیان بود و هدف سوم، گسترش ارتباطات بین‌المللی با آزادگان جهان برای تبیین پیشرفت‌های فکری و فناورانه انقلاب اسلامی، مانند ایده اقتصاد مقاومتی بود».

حجت‌الاسلام خانجانی کاروان صمود را بزرگترین حرکت دریایی برای آزادی مردم غزه و از نظر تنوع ملیت، مذهب و افکار، بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: «این حرکت نمادین نیست، بلکه یک اقدام بسیار جدی و یک حرکت پیشران برای رسیدن به ایده نهایی انقلاب اسلامی، یعنی برگزاری انتخابات آزاد در فلسطین اشغالی است. برخی از حاضران در کاروان می‌گفتند ای کاش رژیم صهیونیستی ما را بزند تا دولت‌های ما مجبور شوند برای دفاع از شهروندانشان مقابل این رژیم بایستند».

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره حمله به کشتی‌های کاروان، تأیید کرد: «در بندر سیدی بوسعید تونس، دو حمله از جانب رژیم صهیونیستی به کاروان انجام شد که بزرگ‌ترین کشتی کاروان مورد حمله پهپادی قرار گرفت. اگرچه رسانه‌های رسمی تونس به دلیل حساسیت‌های سیاسی این حمله را به اسرائیل منتسب نکردند، اما مسئولان کاروان تجاوز رژیم صهیونیستی را قطعی می‌دانستند».

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع: این حرکت، عینیت‌یافتن بعد بین‌المللی مکتب امام(ره) است

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام حمیدرضا مهدوی ارفع به روایت شکل‌گیری این حرکت پرداخت و گفت: «پس از آنکه حرکت از مالزی به تونس منتقل شد، در ایران یک هسته ۷ نفره، پویش ملی «صدای غزه» را تشکیل داد. حضرت آیت‌الله اراکی با روی باز پذیرفتند که در رأس کار باشند و این حرکت را "واجب فوری عینی" دانستند. همچنین شبکه‌ای از نخبگان و انسان‌رسانه‌ها برای کمک فکری و انعکاس اخبار تشکیل شد».

وی با اشاره به اعزام تیم مردمی ایران به تونس گفت: «در آنجا ستاد مرکزی صمود به دلیل تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر اخلال در حرکت در صورت حضور ایرانی‌ها، یمنی‌ها و لبنانی‌ها، تصمیم گرفت این افراد سوار کشتی‌ها نشوند و ما نیز برای حفظ مصلحت مجموعه، این تصمیم را پذیرفتیم و با کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده در ایران، در خرید کشتی مشارکت کردیم».

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع این حرکت را نمونه‌ای از تأکید چندین‌ساله رهبر معظم انقلاب بر میدان‌داری حرکت‌های خودجوش مردمی دانست و افزود: «این حرکت‌ها با کمترین هزینه، کمترین آسیب و کمترین معطلی، بهترین اثر را می‌گذارند. پویش صدای غزه با اتحاد چند تشکل مردمی آغاز شد و امید است که اولین تشکل بین‌المللی گروه‌های جهادی از دل این تجربه شکل بگیرد».

وی در پاسخ به این سوال که آیا این کاروان به غزه می‌رسد، اظهار داشت: «مهم‌ترین کار این بود که خواب خرگوشی مرگ‌آوری که بر جهان حاکم بود، شکسته شود و این هدف محقق شد. بیداری مردمی باعث فشار بر دولت‌ها و تغییر مواضع آن‌ها شده است».

این فعال فرهنگی، حرکت صمود را عینیت‌یافتن بعد بین‌المللی مکتب امام خمینی(ره) خواند و تصریح کرد: «افرادی از آمریکا، اندونزی، لیبی و اروپا در این کاروان حضور داشتند. این‌ها همان جوانانی هستند که رهبر انقلاب در نامه به جوانان اروپا و آمریکا فرمودند: "شما در سمت درست تاریخ ایستاده‌اید". این افراد، چه بدانند و چه ندانند، ذیل مکتب امام رشد کرده‌اند».

دکتر مقصودی: هیچ راهی جز شکستن محاصره غزه وجود ندارد/ ایران منادی مواجهه نرم و انقلاب دل‌هاست

دکتر حمیدرضا مقصودی، کارشناس اقتصادی و از اعضای ستاد، با نگاهی تخصصی به بحران غزه گفت: «آنچه در غزه در حال وقوع است، ایجاد یک قحطی تدریجی و مصنوعی برای به کام مرگ کشاندن مردم است. تزریق پول به غزه بدون ورود کالا، تنها به تورم‌های عجیب و غریب منجر شده و به همین دلیل، هیچ راهی به جز شکستن محاصره غزه وجود ندارد».

وی با اشاره به اینکه ایده‌های حرکت‌های دریایی عموماً از اروپا و با ماهیت ضد امپریالیستی و چپ شکل می‌گیرد، افزود: «در این کاروان از شیعه دوازده امامی تا لائیک، لیبرال، مسیحی و حتی یهودیان مخالف نتانیاهو حضور داشتند. این اولین حضور جدی ایرانی‌ها در یک حرکت دریایی برای غزه بود و الصاق نام ایران به هر حرکتی، بسامد رسانه‌ای آن را چندین برابر می‌کند».

دکتر مقصودی درباره وضعیت فعلی کاروان گفت: «هم‌اکنون ۴۹ کشتی با حدود ۹۰۰ نفر سرنشین، پس از طی کردن ۸۰۰ مایل دریایی، در سواحل ایتالیا مشغول بازسازی هستند و به حرکت خود به سمت غزه ادامه می‌دهند».

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی کاروان «یاران صمود» در ایران و تلاش برای تشکیل کاروان‌های آسیایی و آفریقایی، تأکید کرد: «این فشار رسانه‌ای گسترده، مکمل مواجهه سخت جبهه مقاومت است و نشان می‌دهد که ایران فقط منادی مواجهه سخت نیست، بلکه منادی مواجهه نرم و انقلاب دل‌هاست».

حجت‌الاسلام والمسلمین مقامی: این حرکت برای بیداری وجدان انسان‌ها جهت ایستادگی در مقابل ظلم جهانی است

در بخش پایانی این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نائب رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین، ضمن تقدیر از اعضای کاروان گفت: «این عزیزان دل به دریا زدند و مسیر شهدا را برای بیداری وجدان انسان‌ها پیمودند».

وی با اشاره به جنایات بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: «این حرکت به سمت غزه، در ظاهر برای غزه است، اما در واقع حرکتی برای بیداری وجدان انسان‌ها جهت ایستادگی در مقابل ظلم جهانی است. حضور هنرمندان هالیوود در این کاروان، نشان می‌دهد که این حرکت حتی باعث بیداری در ابزار اصلی ترویج تمدن غرب شده است».

این استاد حوزه علمیه قم بر ضرورت حمایت فکری حوزه علمیه از این کاروان تأکید کرد و افزود: «باید ندای بزرگی از سوی حوزه علمیه قم برای حمایت از این کاروان بلند شود. همان‌طور که جامعه‌شناس فرانسوی می‌گوید: "ایران در حال ظهور به عنوان یک قهرمان جذاب در دنیاست". کاروان صمود، نمادی از عدالت و بیداری وجدان انسانی و بخش فرهنگی محور مقاومت است که باید آن را تقویت کنیم».

در انتهای این نشست خبری، از اعضای ستاد «صدای غزه» حاضر در جلسه، تقدیر به عمل آمد.

