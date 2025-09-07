تجمع موافقان و مخالفان ساخت مرکز اسلامی در دالتون، انگلیس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته، تجمعات گسترده‌ای در اطراف مرکز اسلامی در حال ساخت در دالتون، جنوب لیکس انگلیس برگزار شد.

در این تجمع، طرفداران مرکز اسلامی با استفاده از میکروفن و بلندگو شعار دادند و پرچم‌هایی تزئین‌شده در حمایت از مرکز اسلامی به همراه داشتند.

اعضای گروه «مقاومت در برابر نژادپرستی» و فعالانی مانند کاترین موفات بر پیام همبستگی، عشق و وحدت را در جریان این تجمع تاکید کردند.

در مقابل، مخالفان ساخت مرکز اسلامی با سر دادن شعار و در دست داشتن پرچم‌های مختلف تجمع کردند. یکی از مخالفان تاسیس مرکز اسلامی، اظهار داشت که «این منطقه کمتر از یک درصد مسلمان دارد و انگلیس باید کشوری سفیدپوست و مسیحی باشد». از این رو وی تلاش می‌کند شورای محلی را برای توقف پروژه تحت فشار قرار دهد.

