به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسلام آوردن یک خانواده هندو در روستای مارورا در ایالت ماریانا واقع در شمال هندوستان، خشم گروههای هندوی افراطی را برانگیخت.
این خانواده تازه مسلمان یعنی آقای چترام و همسرش در دادگاه شهر نوه (Nuh) حاضر شده و تأکید کردند که پذیرش اسلام از سوی آنان، کاملا داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار یا اجبار انجام شده است. با این حال، تنشها در روستای مارورا ادامه دارد و گروههای هندو مقابل ایستگاه پلیس تجمع کرده و مدعی تلاشهای گسترده برای تغییر دین هندوها در منطقه شدند.
چترام، که یک معمار اهل روستای مارورا بوده و اکنون خود را محمد اکرام مینامد، به همراه همسرش رخسا و سه فرزندشان پس از پذیرش اسلام، نامهای جدیدی اختیار کردهاند. وی در سوگندنامهای تأکید کرد که انتخاب او و خانوادهاش کاملا شخصی و داوطلبانه بوده است.
سران گروههای هندو در مارورا اعلام کردند که اقشار حاشیهای به طور ویژه هدف قرار گرفتهاند و هشدار دادند که در صورت بیتوجهی مسئولان، اعتراضات گستردهتری در منطقه برگزار خواهد شد.
حساسیت این موضوع از آنجاست که روستای مارورا با جمعیتی حدود ۶ هزار نفر، تنها دارای ۱۵ خانواده هندو است.
