به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های راست‌گرای هندو در ایالت کرالا با استفاده از اتاق‌های صوتی شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) موج تازه‌ای از اسلام‌هراسی و نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان به راه انداخته‌اند.

این نشست‌ها که عمدتا با حضور کاربران ناشناس و در قالب جلسات شبانه برگزار می‌شود، هر بار صدها شنونده را جذب می‌کند. سخنرانان در این فضاها با به‌کارگیری الفاظ تحقیرآمیز علیه مسلمانان، آنان را تهدیدی برای جامعه معرفی کرده و در مواردی حتی خواستار «مسلح شدن هندوها» شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است که برخی چهره‌های وابسته به حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) و سازمان راست‌گرا و هندوی افراطی آراس‌اس نیز در این جلسات مشارکت فعال دارند. راجش کریشنان، دبیرکل «بهاراتیا جاناتا» در کرالا، از جمله مجریان اصلی این نشست‌ها معرفی شده است که با طرح ادعاهای امنیتی، تلاش دارد حضور مسلمانان را عامل بی‌ثباتی جلوه دهد.

این جلسات علاوه بر فضای مجازی، در برخی رسانه‌های محلی راست‌گرا نیز بازتاب یافته و نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی نفرت‌پراکنی مذهبی در کرالا را افزایش داده است. کارشناسان معتقدند تداوم چنین روندی می‌تواند به تشدید قطب‌بندی اجتماعی و افزایش خشونت‌های مذهبی در این ایالت منجر شود.

**************

پایان پیام/ 345