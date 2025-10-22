وزارت دادگستری اتریش: ممنوعیت حجاب در مدارس ناقض قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طرح پیشنهادی ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش با انتقادات گستردهای روبهرو شده است. وزارت دادگستری در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این قانون ناقض اصول قانون اساسی است، زیرا بهطور مشخص دختران مسلمان را هدف قرار میدهد و عبارتهای قانونی آن مبهم و قابل اجرا نیست. این وزارتخانه همچنین هشدار داد که عدم شفافیت در تعریف «وظایف فرهنگی و عرفی» و نبود مشورت با گروههای مذهبی و نوجوانان مسلمان، اجرای قانون را با مشکل مواجه میکند.
انتقاد نهادهای مذهبی و جامعۀ علوی اتریش
جامعه اسلامی اتریش (IGGÖ) و جامعه علویهای این کشور با انتقاد شدید از طرح اعلام کردند که این قانون ممکن است حقوق اساسی مانند آزادی دین، برابری و حق والدین در تربیت دینی فرزندان را نقض کند. IGGÖ هشدار داده است که این اقدام میتواند باعث کنار گذاشته شدن دختران مذهبی از تحصیل و افزایش تبعیض علیه آنها شود و با استانداردهای حقوق بشر و رویههای دادگاه قانون اساسی اتریش در تضاد است.
چالشهای حقوقی و اجرایی
وزارت دادگستری به مشکلات اجرای قانون اشاره کرده و گفته است که این قانون بهطور یکجانبه دختران را شامل میشود و هیچ توضیحی درباره شمول آن برای پسران ارائه نشده است. همچنین نبود برآورد دقیق تعداد دانشآموزان تحت تأثیر و فقدان معیارهای روشن برای اجرای قانون، اجرای آن را پیچیده میکند. مجازاتهای پیشنهادی، از جمله جریمههای اداری تا ۱۰۰۰ یورو، از نظر حقوقی قابل بحث و ممکن است ناقض شفافیت و حقوق قانونی باشد.
دیدگاههای متفاوت در بخش آموزشی
در بخش آموزشی، دیدگاهها متفاوت است. برخی اتحادیههای معلمان نزدیک به حزب سوسیالدموکرات (SPÖ) این قانون را «اشتباه محتوایی فاحش» توصیف کرده و آن را مغایر با منافع کودکان دانستهاند. برخی اتحادیهها و نمایندگان مدارس ضمن حمایت از خودمختاری دانشآموزان هشدار دادهاند که اعمال این قانون میتواند فشار اضافی بر مدارس تحمیل کند و اجرای آن را پیچیده سازد.
واکنشها و آینده نامشخص قانون
تا کنون بیش از ۴۰۰ نظر و واکنش رسمی درباره این طرح ثبت شده و نهادهای مذهبی و حقوقی از جمله کلیسای پروتستان نسبت به تبعیض علیه گروههای خاص هشدار دادهاند. با توجه به ابهامات حقوقی و انتقادات گسترده، سرنوشت این قانون هنوز نامشخص است و بحث درباره ممنوعیت حجاب در مدارس به یکی از حساسترین موضوعات حقوقی و اجتماعی اتریش تبدیل شده است.
...........
پایان پیام
نظر شما