به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزبالله لبنان در گفتوگو با شبکه «المنار» گفت: احتمال جنگ وجود دارد، اما قطعی نیست؛ این امر بستگی به محاسبات دشمن اسرائیلی بر پایهٔ دادههای موجود در میدان دارد، و چارهای جز آمادهباش برای این احتمال نداریم.
وی با تأکید بر اینکه اسرائیل نمیتواند به اهداف خود در لبنان دست یابد، افزود: اگر جنگی به ما تحمیل شود، حتی اگر تنها یک تکه چوب داشته باشیم، اجازه نخواهیم داد اسرائیلی عبور کند. تا آخرین نفر، زن یا مرد، با او میجنگیم.
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: امروز ما از آنچه پیش از نبرد «اولی البأس» بودیم بهتر شدهایم؛ یعنی در تعامل، عاطفه، نیرو، استحکام، عزت، و اراده استمرار پیشرفت وجود دارد. ما بهعنوان مقاومت حضور داریم و وظایفمان را انجام میدهیم. پایهٔ تداوم مقاومت ایمان و اراده است؛ آنچه بهعنوان سلاح و شمار مطرح است، مکمل ایمان و اراده است.
او همچنین گفت که مقاومت تا حدی توان و آمادگی خود را بازیافته و توانایی جسمانیاش—به تعبیر ما—در حال بهبود و پیشرفت است. مقاومت در لبنان، مقاومتِ ملی است؛ درست است که عمدتاً در محیطی شیعی فعال است، اما مقاومت برای همهٔ فرقهها و برای لبنان است.
حق داشتن سلاح از آنِ ماست
دبیرکل حزبالله لبنان دربارۀ موضوع حصر سلاح به دست دولت، تاکید کرد که داشتن سلاح بخشی جدانشدنی از حق مشروع ما برای دفاع از وطن و حضورمان است، زیرا میان وجود ما و وجود وطنمان جدایی نیست.
او افزود که وجود نظامی حزبالله مرتبط با وجود دشمن اشغالگر است. نقش مقاومت پایان نیافته چراکه تجاوزگری ادامه دارد.
شیخ نعیم قاسم تصریح کرد که ارتش لبنان باید در مقابل تجاوز مقابله کند و در جایی که ارتش قادر به انجام وظیفه نیست باید مقاومت مردمی باشد که به مقابله بپردازد.
او گفت که با وجود ارتش و مقاومت، باید میان آنها هماهنگی وجود داشته باشد تا در برابر تجاوز مقابله کنند. حزبالله آمادهٔ بحث دربارهٔ یک راهبرد دفاعی مثبت با دولت لبنان و ارتش لبنان برای رسیدن به یک استراتژی امنیت ملی است.
وی دربارهٔ ارتش لبنان تاکید کرد: ارتش ملی است، ایدئولوژیاش ملی است و عملکردش در دورهٔ گذشته و اکنون خوب بوده است. بنابراین ما اعتقاد داریم که ارتش ملی توانسته اجماع لبنانیها را جلب کند؛ این وضع باید حفظ و ادامه یابد.
او افزود که ارتش لبنان در پیگیری طرح مربوط به سلاح با روشی متوازن عمل میکند. باید در نظر گرفته شود هیچ فکر به رویارویی با محیط در قبال هر فشاری وجود نداشته باشد. ما همواره با شعار «ارتش، مردم، مقاومت» همراهیم.
دولت باید در برابر تجاوزات فعالتر عمل کند
شیخ نعیم قاسم در خصوص حملات مکرر اسرائیل به لبنان، گفت که دولت لبنان باید در برابر این تجاوزات فعالتر عمل کند و از دولت میخواهیم که نقش کمیته مکانیزم را بازنگری کند.
او همچنین به مسئله بازسازی پرداخت و گفت که مسئولیت بازسازی اول و آخر با دولت است، زیرا متجاوز اسرائیل است و لبنان مورد تجاوز قرار گرفته است، بنابراین دولت باید بازسازی را آغاز کند.
دبیرکل حزبالله لبنان افزود: ما از دولت چیزی طلب نمیکنیم که از توانش خارج باشد؛ ولی دولت باید بخشی از پروژهٔ بازسازی را آغاز کند، نه فقط زیرساختها، بلکه بازسازی کامل—یک صندوق باز کند، از خارج دعوت به کمک کند و فشار وارد آورد. دولت باید از ظرفیتهای خود شروع کند.
دربارهٔ اسرا و فشار بر دولت
وی دربارۀ اسرای لبنانی اعلام کرد که مسئولیت اوّل بر دوش دولت است... باید بیشتر فریاد بزنیم و فعالتر عمل کنیم.
دربارهٔ پیشنهاد برای بازگشایی صفحه جدید با عربستان
شیخ نعیم قاسم دربارۀ دعوتی که او برای عربستان جهت باز کردن صفحهٔ جدید در روابط مطرح کرده بود، گفت: ما بازخوردی دریافت نکردهایم؛ کسی با ما در این خصوص حرفی نزد. اگر نشانهای از طرف سعودی بیاید، مثبت است؛ اما آنچه از ما برمیآید این است که اعلام کردهایم حزبالله به همه در را باز گذاشته و دست خود را به سوی همه دراز کرده است.
برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر
دبیرکل حزبالله لبنان در موضوع انتخابات پارلمانی، تأکید کرد که این جنبش، موافق برگزاری انتخابات در موعد مقرر است و هیچگونه تأخیری را نمیخواهد. ما هدف خاصی نداریم؛ برگزاری انتخابات در موعدش بجاست. قانونی وجود دارد، پس قانون را اجرا کنید.
وی دربارۀ ائتلافهای انتخاباتی افزود که هرگاه مصلحت انتخاباتی و سیاسی وجود داشته باشد، ما ائتلاف میبندیم.
رابطه با نخستوزیر لبنان
شیخ نعیم قاسم دربارۀ رابطه با نواف سلام نخستوزیر لبنان، گفت که در برخی امور اختلاف نظر وجود دارد که قابل تحمل است و مشکلی نیست؛ اما اگر اختلاف از نوعی باشد که منجر به اقدامات بحرانزا در کشور شود، ما مجبوریم بگوییم این غلط است و آن را نمیپذیریم.
او خطاب به نواف سلام گفت: ما اهل اقدام مثبت و همکاری با شما هستیم و خواهان موفقیت کشوریم؛ نمیخواهیم با شما اختلاف پیدا کنیم. اما مسائل کلان که از نظر راهبردی مشکلساز است یا ممکن است بحرانزا باشد را کنار بگذارید. اگر بخواهی، در جلسات خصوصی با شما همراهی میکنیم تا به نقاط مشترک برسیم، زیرا میخواهیم کشور یکپارچه باشد و دولت موفق شود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما