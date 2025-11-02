به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر، ساعت ۱:۰۰ بامداد دوشنبه (۱۲ آبان‌ماه) به وقت افغانستان، مناطق مرزی میان افغانستان و ازبکستان را تکان داد.

مرکز این زمین‌لرزه در حدود ۳۲ کیلومتری مرکز شهر خُلم استان بلخ در شمال افغانستان گزارش شده است.

شدت این زلزله به حدی بود که لرزش آن در کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان نیز احساس شد.

تا لحظه انتشار این خبر، از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از زمین‌لرزه گزارشی در دست نیست.

