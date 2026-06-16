به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند در چارچوب مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه «سوفای» لس‌آنجلس با حضور پرشمار هواداران ایرانی برگزار شد؛ حضوری که فضای استادیوم را به شکل محسوسی به سود تیم ملی ایران تغییر داد. از دقایق ابتدایی مسابقه، شعار «ایران، ایران» بارها در ورزشگاه طنین‌انداز شد و جو ورزشگاه را در اختیار طرفداران ایرانی قرار داد.

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در این میان هواداران ایرانی با در دست داشتن تصاویر دانش‌آموزان مدرسه میناب، یاد شهدای معصوم این جنایت آمریکایی ـ صهیونی را گرامی داشتند که توجه رسانه‌ها و عکاس‌ها را به خود جلب کرد.

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فیفا نیز دقایقی پس از آغاز مسابقه آمار رسمی حضور تماشاگران را اعلام کرد. بر اساس این آمار، ۷۰ هزار و ۱۰۸ نفر در ورزشگاه حضور داشتند؛ رقمی که ظرفیت ورزشگاه را تقریباً به طور کامل پر کرد. برآوردها نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد از این جمعیت را هواداران ایرانی تشکیل می‌دادند.

فدراسیون فوتبال نیوزیلند پیش از مسابقه اعلام کرده بود تنها حدود ۵ تا ۸ درصد ظرفیت ورزشگاه در اختیار هواداران این تیم خواهد بود؛ پیش‌بینی‌ای که تصاویر ورزشگاه نیز آن را تأیید می‌کرد. به این ترتیب، تیم ملی ایران در شهری که میزبان جام جهانی است، با حمایت گسترده هوادارانش شرایطی شبیه به یک بازی خانگی را تجربه کرد.

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دو-دو؛ حیف شد، نیوزیلند فقط «جاست» بود!

ایران در حالی به مصاف نیوزیلند رفت که انتظار می‌رفت برابر تیمی با پایین‌ترین رنکینگ فیفا در میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، نمایش برتری ارائه دهد. با این حال، روند بازی برخلاف پیش‌بینی‌ها پیش رفت و ایران دو بار از حریف عقب افتاد.

نیوزیلند خیلی زود و در دقیقه ۷ توسط «الیا جاست» به گل نخست رسید. فشار حملات ایران در ادامه نیمه نخست سرانجام در دقیقه ۳۳ نتیجه داد و رامین رضاییان موفق شد گل تساوی را برای ایران به ثمر برساند تا نیمه اول با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز دوباره این نیوزیلند بود که در دقیقه ۵۴ با گل دوم الیا جاست پیش افتاد. تیم ملی ایران اما بار دیگر واکنش نشان داد و محمد محبی در دقیقه ۶۴ گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی در نهایت با نتیجه ۲-۲ خاتمه پیدا کند.

با این تساوی، ایران تنها یک امتیاز از نخستین مسابقه خود به دست آورد؛ نتیجه‌ای که با توجه به برنامه دشوار دو دیدار آینده مقابل بلژیک و مصر، شرایط صعود از مرحله گروهی را برای ملی‌پوشان ایران پیچیده‌تر کرده است. حالا شاگردان قلعه‌نویی برای زنده نگه داشتن امیدهای صعود، نیاز به نتایج مثبت در دیدارهای بعدی دارند؛ دیدارهایی که مقابل رقبای قدرتمند گروه برگزار خواهد شد.

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