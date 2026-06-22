کارشناس صهیونیستی: پیروزی بزرگ ایران و سقوط استراتژیک اسرائیل در بازی دیپلماسی ترامپ

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آریا آگوزی، تحلیلگر امنیتی در ستون خود در سایت «زمان اسرائیل» تأکید کرد که در حالی که نظام جمهوری اسلامی با ایستادگی در برابر قدرتهای بزرگ، جایگاه منطقهای خود را تثبیت کرده، اسرائیل به دلیل کنار گذاشته شدن از میز مذاکرات و اولویت دادن واشنگتن به منافع اقتصادی خود (مانند قیمت نفت و انتخابات آمریکا)، با وضعیتی بیسابقه و مروّع روبهرو شده است.
این تحلیلگر معتقد است ایران با استفاده از مهارتهای مذاکراتی خود، توانسته است واشنگتن را به سمت اعطای امتیازات گسترده و «جایزههای درجه یک» سوق دهد؛ امتیازاتی که شامل حفظ ذخایر اورانیوم غنیسازی شده، توسعه سریع موشکهای بالستیک دوربرد و پیشرفت در برنامههای هستهای میشود. آگوزی هشدار داد که در حالی که اسرائیل از تصمیمات واشنگتن و جزئیات تفاهمنامهها بیخبر بود و اخبار را از رسانههای دیگر میشنید، ایران در حال آمادهسازی برای «انتقام بزرگ» با تجهیزاتی مرگبارتر و احتمالا سلاحهای هستهای و هوایی با همکاری روسیه است. او تأکید کرد که ترامپ تنها به دنبال منافع ملی آمریکا بوده و وعدههای او به نتانیاهو، صرفاً یک فریب سیاسی بوده است.
در بخش پایانی، این روزنامهنگار با انتقاد شدید از ساختار قدرت در اسرائیل، دولت فعلی را «دولت کاغذی» و بیکفایت خواند. او با توصیف کابینه امنیتی اسرائیل به عنوان مجموعهای از «عروسکهای خیمهشببازی» که تنها وظیفه آنها تایید کورکورانه تصمیمات نخستوزیر است، هشدار داد که اسرائیل اکنون در برابر نیروهای وابسته به ایران (مانند حزبالله و حماس) تنها مانده است.
آگوزی هشدار داد که اگر دموکراتها در انتخابات آینده آمریکا به قدرت برسند، اسرائیل حتی یک گلوله حمایت از سوی واشنگتن دریافت نخواهد کرد و وضعیت فعلی، نشاندهنده فروپاشی قدرت مانور تلآویو در منطقه است.
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