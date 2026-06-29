به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ داستان گرایش به تشیع در کلان‌شهری همچون نیویورک، روایتِ بیداری قلب‌ها در تاریک‌خانه مدرنیته غربی و یافتن حقیقت در پناه پرچم اباعبدالله الحسین(ع) است. یک زن جوان نیویورکی در روایتی صمیمی، از مسیر تحول معنوی خود و چگونگی رسیدن به مذهب تشیع سخن می‌گوید.

وی نقطه آغاز این تغییر بزرگ را شرکت در یک کلاس تاریخ با موضوع جوامع مسلمان در دوران دانشگاه دانسته و می‌گوید: «من یک واحد درس تاریخ درباره جوامع مسلمان داشتم و در نهایت درباره امام حسین (ع) آموختم.»

این بانوی تازه‌مسلمان با اشاره به ریشه‌های مذهبی خود، به پیوند عمیق میان آموزه‌های پیشین و یافته‌های جدیدش اشاره کرد. وی با بیان اینکه از یک پیشینه سنتی کاتولیکِ اسپانیایی‌تبار (هیسپانیک) می‌آید، گفت: «با مقایسه و دیدن شباهت‌های بین امام حسین (ع) و حضرت مسیح (ع)، واقعاً با آن ارتباط برقرار کردم و این موضوع در درونم طنین‌انداز شد.»

او در ادامه به نقش کلیدی محیط اجتماعی و حمایت دوستان در این مسیر اشاره کرد. وی افزود: «در دورانی از دانشگاه بودم که الحمدلله اطرافم را دوستان بسیار خوبی فرا گرفته بودند که مرا پذیرفتند، در آغوش گرفتند و اجازه دادند که یاد بگیرم.»

این شهروند نیویورکی که اکنون مسیر زندگی خود را یافته است، درباره چگونگی نهایی شدن این انتخاب می‌گوید: «من در نیویورک هستم و به مرکز اسلامی دانشگاه نیویورک (NYU) می‌روم؛ آن‌ها به هر دو گروه سنی و شیعه خدمات می‌دهند و من هم مسیرم را از آنجا پیدا کردم، مطالعه کردم، یاد گرفتم و حالا شیعه هستم.»

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