به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شعبه نیویورک شورای روابط اسلامی-آمریکایی (CAIR-NY) اقدام اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه علیه یک زوج ایرانی و فلسطینی در متروی نیویورک را محکوم کرد.

این نهاد مدافع حقوق مسلمانان اعلام کرد این حادثه نشان‌دهنده تداوم تهدید جرائم ناشی از نفرت و تبعیض علیه جوامع مسلمان و مهاجر در این شهر است.

بر اساس ویدئویی که آریانا جاسمین، منتشر کرده، زنی که خود را یهودی و حامی ترامپ معرفی می‌کرد، او و همراهش «یوسف» را با الفاظی توهین‌آمیز خطاب قرار داده و آن‌ها را «تروریست» نامیده است. او ضمن تمسخر شال فلسطینی یوسف (کوفیه)، آن را «حوله تروریست‌ها» خوانده و مدعی شده «فلسطین وجود ندارد».

این زن حتی پس از فاصله گرفتن از زوج مذکور، به توهین‌های خود ادامه داده است. ویدئوی این ماجرا بیش از دو میلیون بازدید در اینستاگرام داشته و بسیاری از کاربران مسلمان نیویورکی با اشاره به تجربه‌های مشابه خود از آزار و تبعیض هنگام استفاده از پوشش‌های فرهنگی، از جمله کوفیه، واکنش نشان دادند.

افاف ناشر، مدیر اجرایی شعبه نیویورک شورای روابط اسلام و آمریکا در بیانیه‌ای اظهار داشت که این رفتار نفرت‌انگیز یادآور عمق ریشه‌دار اسلام‌هراسی و تعصب ضد فلسطینی در شهر نیویورک است و هیچ فردی نباید به دلیل ایمان، قومیت یا هویت فرهنگی خود احساس ناامنی کند.

او از مقامات شهری و نیروهای انتظامی خواست با جدیت این پرونده را پیگیری کرده و برای ترویج درک متقابل و جلوگیری از تفرقه، اقدام‌های آموزشی و حمایتی لازم را انجام دهند.

