به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیعیان لبنان از چهار دهه پیش تاکنون تجربه های جنگ های مختلف با رژیم صهیونیستی را پشت سر گذاشته اند و همواره روحیه مقاومت و نشاط حامیان حزب الله به عنوان مهمترین سرمایه معنوی حزب الله معرفی شده است. در دوسال اخیر حامیان حزب الله بعد از جنایت پیجرها و شهادت شهید سید حسن نصرالله و ادامه جنگ و آتش بس یک طرفه همچنان روحیه مقاومت خود را حفظ کردند.

دشمنان حزب الله در این دو سال فشارهای سیاسی، تبلیغاتی و نظامی خود را علیه حامیان حزب الله افزایش دادند و در آخرین تلاش های خود سعی کردند توافقی بین لبنان و اسرائیل به امضا برسانند که هیچ گونه وجهه قانونی ندارد و احزاب و اقشار مختلف لبنان این توافق را بی حاصل و مغایر مادۀ ۵۲ قانون اساسی لبنان می دانند.

«مریم صفی» جامعه شناس و بانوی حوزوی لبنانی دارای تحصیلات دانشگاهی و حوزوی از دانشگاه لبنان و جامعه المصطفی بیروت درباره آخرین تحولات لبنان و وضعیت شیعیان لبنان در شرایط جنگ و آوارگی با خبرنگار ابنا به گفت و گو پرداخته است:

ابنا: لطفا ابتدا در خصوص حوزه مطالعاتی و فعالیت های اجتماعی خود توضیح دهید.

من حدود ۱۵ سال است که در حوزه ترجمه فعالیت می‌کنم، و برخی از نوشته‌ها و سخنرانی‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، داستان و رمان در حوزه مقاومت یا شخصیت های برجسته و شهدای مقاومت را ترجمه می کنم. همچنین در خصوص موضوعات مذهبی و دینی و غرب ستیزی و اندیشه مطهر مطالعه و تحقیق و کار ترجمه انجام می دهم.

ابنا: شما در لبنان جنگ های زیادی را در مبارزه با دشمن صهیونیستی تجربه کردید اما در جنگ اخیر حملات رژیم به لبنان به ویژه جنوب شدت گرفت با توجه به ارتباطاتی که با نزدیکان و دوستان لبنانی دارید از وضعیت شیعیان لبنان در این جنگ بگویید.

وقتی حملات اسرائیل در جنگ اخیر علیه لبنان شدت گرفت بیشتر این حملات متوجه جنوب لبنان، مناطق شیعیان و مناطق مرزی بود و گاهی هم به ضاحیه و شمال کشور حملات شدیدی انجام شد. بیشترین حملات در جنوب متوجه صیدا بود و بر اساس اخبار و اطلاعاتی که با نزدیکان و فعالان داشتم زندگی شیعیان خیلی سخت شده بود.

اوضاع زندگی شیعیان در این جنگ نسبت به جنگ های گذشته به شدت سخت تر شده بود، چرا که فشار از داخل و خارج شدیدتر شده بود. در جنگ های قبلی لبنان و اسرائیل این فشارها از خارج و داخل کمتر بود.

در این جنگ نگاه تند مخالفان به حزب الله و شیعیان جنوب بیشتر شده و گاها از اینکه آوارگان را در شهرهای خودشان پناه بدهند ابا می کردند با این توجیه که ممکن است شهرهای آنها نیز هدف حملات اسرائیل قرار بگیرد، این فشار مضاعف علیه مردم حزب الله روزافزون بود البته منظورم از مردم حزب الله این نیست که آنها از اعضای حزب الله بودند، بلکه منظورم کسانی است که در مناطق جنوب آواره شدند و مجبو به ترک خانه هایشان شدند.

شیعیان آواره در شرایط جنگ احساس عزت نفس بیشتری از زمان آتش بس یک طرفه دارند

اما نکته بسیار برجسته در این زمینه این است که شیعیان آواره در شرایط جنگ احساس عزت نفس بیشتری از زمان آتش بس یک طرفه داشتند، چرا که اسرائیل به این آتش بس پایبند نبود و آنها مجبور بودند هر روز شاهد شهادت فرزندان و جوانان حزب الله باشند و کاری انجام ندهند، بنابراین آنها آوارگی در دوران جنگ را بر شرایط آتش بس یک طرفه که حق پاسخ نداشته باشند را ترجیح می دهند.

شیعیان حامی حزب الله می گویند؛ حاضریم طعنه و کنایه هم وطنان مخالف را تحمل کنیم، اما ذلت و سکوت را تحمل نمی کنیم.

لبنان طی چندین سال و از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی با اسرائیل در جنگ است و این درگیری ها شدت و ضعف داشته است و اگر این جنگ طولانی مدت باشد تحمل آن سخت تر می شود.

من نیز پدربزرگم قبل از جنگ به رحمت خدا رفت و دو خانه ای که در بیروت و جنوب برای ییلاق داشتند تخریب شد و بسیاری از لبنانی هر دو خانه خود را از دست دادند و این خسارت ها در این جنگ به مراتب بیشتر از جنگ های دیگر است.

ابنا: بر اساس منابع اطلاعاتی در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شیعه لبنانی آواره شدند چه اخبار و اطلاعاتی از وضعیت زندگی آنها و کمک رسانی به آنها دارید؟

زندگی آوارگی همراه با طعنه و کنایه و رانده شدن از مناطق مختلف از ترس اینکه مبادا آنجا نیز مورد حمله قرار بگیرد و جلوگیری از حضور بانوانی که داری عبا و حجاب هستند به عنوان نمادی از حامیان حزب الله اگر چه سخت است اما برای آنها عزت مندانه است چون در برابر اسرائیل ایستادگی می کنند. اما در کنار این شرایط افراد دیگری هم هستند که به آوارگان کمک می کنند و خانه های خود را در اختیار آنها قرار می دهند تا آنها رنج کمتری بکشند.

بسیاری از خانواده ها متشکل از زنان و کودکان هستند، چرا که مردهایشان یا مشغول نبرد با اسرائیل هستند و یا انجام کمک رسانی و فعالیت های رسانه ای. آنها خانواده های خود را از منطقه خارج کردند و خودشان مشغول خدمت رسانی اعم از فعالیت های اجتماعی و نظامی هستند.

جهاد اقتصادی کارخانه داران لبنانی برای حمایت از مقاومت

رئیس یک کارخانه پتو سازی در منطقه مورد تجاوز اسرائیل موفق شد وسایل و ماشین آلات خود را از کارخانه خارج کند و در یک منطقه دیگر این کارخانه را تاسیس کرد تا برای آوارگان بدون هیچ چشم داشتی داشت پتو تولید و توزیع کند. افراد دیگری هم با مال خود جهاد اقتصادی می کنند و اگر رستوران و یا مزرعه و زمینی دارند در اختیار جنگ زدگان می گذارند.

ابنا: اخبار ضد و نقیضی از اشغال روستاها و مناطق مرزی لبنان گاها در رسانه های منتشر می شود بر اساس اطلاعاتی که دارید وضعیت مناطق جنوب چگونه است؟

مناطق جنوب لبنان و صیدا دچار حملات شدید شدند و هر چه مناطق به مرز نزدیک تر باشد حملات شدید تری می شوند و اینکه در حال حاضر اصطلاحا مناطق و شهرهای مرزی اشغال شدند باید توضیح دهم که حزب الله از ابتدای جنگ راهبردی داشت که اسرائیل را به نبرد مستقیم بکشاند چرا که در حملات موشکی گنبد آهنین مانع از اصابت موشک ها می شود و رهگیری می شوند.

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اما هیچ کس مثل شیعیان در جنگ مستقیم با دشمن شجاعت وایمان ندارد و عمدا حزب الله خواست اسرائیل را به جنگ مستقیم و میدانی بکشاند تا از آنها خسارت بیشتری بگیرند. اسرائیل تحمل زیاد خسارت ندارد و از سوی دگیر حزب الله اطلاعات و اشراف بیشتری از مناطق لبنان دارد و با کمین و شگردهای مختلف می تواند دشمن را خسته و جنگی فرسایشی را برای آنها رقم بزند تا روحیه خود را از دست بدهند.

بنابراین از واژه اشغال نمی خواهم استفاده کنم. راهبرد حزب الله در جنگ اخیر و دبیر کلی جناب شیخ نعیم قاسم سیاست سکوت و عدم دادن اطلاعات است، برعکس زمان شهید سید حسن نصرالله که به طور مشروح درباره عملیات ها صحبت می کرد، اما دبیر کل جدید به دلایل امنیتی سیاست کلی میدان را توضیح می دهند و از بیان جزئیات امتناع می کنند از این رو نمی توان به طور دقیق از مناطق اشغالی صحبت کرد.

ابنا: یکی از نکات مهم در جنگ لبنان و اسرائیل از زمان گذشته تاکنون حفظ روحیه مقاومت جامعه حامیان حزب الله است در این شرایط چه اخباری از تلاش فعالان اجتماعی لبنان برای حفظ روحیه مقاومت دارید؟

بالا بردن روحیه مقاومت مردم موضوع مهمی است و گروه های زیادی در این زمینه فعالند و در مناطق آوارگان سرکشی می کنند و برنامه هایی را از قبیل سرکش به خانواده های شهدا و کمک رسانی به آوارگان و تامین نیازهای آنها و اجرای برنامه های دینی، مثل دعای دسته جمعی توسل را برگزار می کنند. در مناسبت های مذهبی مثل ماه رمضان در فضای مجازی پویش دعای توسل و استغاثه را اجرا کردند که در ارتقای روحیه معنوی مردم موثر هست.

لبنان از سال ۲۰۰۶ تاکنون و حتی قبل تر از آن همواره مورد تجاوز و آزار و اذیت دشمن صهیونیستی قرار داشته و مردم بویژه در جنوب لبنان روی آرامش ندیدند و همیشه بین ما و اسرائیل جنگ بوده و مردم متحمل خسارات بیشتری شدند. این اتفاقات روحیه ظلم ستیزی و مقاومت مردم را در برابر متجاوزان اسرائیلی تقویت می کند.

آنها ظلم را نمی پذیرند و این روحیه ظلم ناپذیری خود را در نسل های مختلف تکثیر می کنند. مادران و پدران نمادهای مقاومت را بین فرزندانشان ترویج می کنند و این تربیت روحیه مقاومت اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه اهمیت به مقاومت در ادبیات مردمی و اشعار و زندگی روزمره لبنان این موضوع خیلی پررنگ است، از این رو مردم می توانند شرایط سخت آوارگی را با این فرهنگ تحمل کنند.

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ابنا: در این شرایط کمک به آوارگان از چه نهادها و جهت هایی انجام می شود؟

کمک به آوارگان از جهت های مختلف رسمی و غیر رسمی و مردمی مثل انجام عقیقه در لبنان و توزیع آن میان مردم در حال انجام است و بیشتر کمک ها از ایران، شیعیان عراق شیعیان، شیعیان آمریکا، کویت و عربستان با شرایط سخت و فشارهای سیاسی به لبنان ارسال می شود.

آوارگان در لبنان از شهرهای جنوبی آواره شدند و در بیروت و شهرهای شمالی و بقاع و جبل لبنان مستقر شدند. آنها که امکانات مادی دارند خانه اجاره کردند البته با اجاره های بالا و افراد کم برخوردار در مدارس اسکان داده شدند. در مناطق شیعه نشین کمک رسانی بیشتر است و خیلی از خانواده های آبرومند تحمل زندگی در مدارس را ندارند، اما چون از لحاظ مالی متمول نیستند در شرایط سختی به سر می برند، قیمت دارو و لوازم زندگی مثل لباس بالا است و چون همه زندگی خود را ازدست دادند نیازمند تمام وسایل ضروری اولیه هستند.

بسیاری از بیمارستان ها و زایشگاه‌ها در جنوب لبنان کاملا تخریب شدند و از فعالیت خارج شدند همچنین بسیاری از کادر درمان و پزشکان و بهیاران در منطاق جنوب شهید شدند به خاطر قیمت بالای دارو نیاز به دارو زیاد است.

ابنا: لبنان در این جنگ دچار خسارات زیادی از جمله تخریب منازل مسکونی شد دولت لبنان برای بازسازی مناطق تخریب شده چه گام هایی برداشته است؟

در زمینه بازسازی مناطق تخریب شده، هیچ اقدام مثبتی از سوی دولت لبنان انجام نشده، بلکه دولت اقدامات منفی از جمله ندادن مجوز برای ساخت مجدد خانه ها را در دستور کار دارد و به نوعی می خواهد در مسیر برگشت آوارگان به خانه هایشان سنگ اندازی کند و متاسفانه دولت کنونی لبنان برای تحقق اهداف صهیونیست ها عمل می کند.

ابنا: اخیرا توافقی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی امضا شد که در میان جامعه لبنان بازخوردهای منفی داشته است نظر شما در خصوص اجرای عملی چنین توافقی چیست؟

درباره توافق لبنان با اسرائیل نارضایتی عمومی وجود دارد که فقط مربوط به شیعیان و حزب الله نیست هانطور که در جنگ های قبلی؛ باعنوان خوشه های خشم ارتش مزدور لبنان برای اسرائیل کار می کردند و زندان های اسرائیلی در لبنان را مدیریت می کردند و ایست های بازرسی را مدیریت کردند ، این مزدوران همچنان در لبنان هستند.

در راسش همان رئیس حکومت است که کار را به این جا کشاند و متاسفانه این تفکر در بین سیاسیون همچنان دیده می شود، آنها ادعا می کنند اگر لبنان در برابر اسرائیل سر خم کند لبنان سیادت خواهد داشت. آنها کمک های ایران را نامشروع می دانند در حالی که کمک های ایران به استقلال لبنان ضربه نمی زدند، اما دخالت های آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر در امور داخلی به استقلال لبنان خدشه وارد می کند .

در فضای مجازی گروه های مختلف نسبت به توافق لبنان و اسرائیل واکنش نشان دادند؛ نجح وکین موسس جنبش ملت در لبنان نوشت ؛ وقتی که اسرائیل تجاوز وحشیانه خودش را تشدید می کند دولت لبنان هیئت مذاکره کننده را ارسال می کند، اما ایران ادامه مذاکرات خودش را به دلیل ادامه حملات علیه لبنان متوقف کرد ، این کار برای ایران شرافتمندانه و برای دولت لبنان غیر شرافتمندانه خواند.

افراد و گروه های مختلف لبنانی به روش های مختلف نارضایتی خود را از این توافق اعلام کردند، دقیقا این توافق یک طرفه هیچ مشروعیتی ندارد و در واقعیت و میدان عملی نمی شود، مخصوصا نمایندگان حزب الله در حرکت امل اعلام کردند که این دولت مشروعیت ندارد و نمی تواند این توافق را عملی کند.

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