به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فیفا در تصمیمی غیرمنتظره و بحث‌برانگیز محرومیت یک‌جلسه‌ای فولارین بالوگان بازیکن آمریکا را به تعلیق در آورد و وی می‌تواند در دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی مقابل بلژیک برای ایالات متحده به میدان برود.

این مهاجم ۲۵ ساله در جریان پیروزی ۲ بر صفر آمریکا مسابقات مقابل بوسنی و هرزگوین، به دلیل خطا روی طارق محرموویچ، مدافع حریف با کارت قرمز مستقیم اخراج شد. فیفا اعلام کرد محرومیت خودکار یک‌جلسه‌ای او به مدت یک سال تعلیق خواهد شد.

در بیانیه فیفا برای توجیه این اقدام خود آمده است: «در راستای ماده ۲۷ قانون انضباطی فیفا، اجرای محرومیت این مسابقه برای یک دوره آزمایشی یک‌ساله تعلیق می‌شود. اگر فولارین بالوگان در طول دوره آزمایشی مرتکب تخلف دیگری با ماهیت و شدت مشابه شود، تعلیق لغو و جریمه بدون لطمه به هرگونه جریمه اضافی برای تخلف جدید، اعمال خواهد شد.»

شاید در نگاه اول توجیه فیفا با توجه به نمونه‌های مسبوق به سابق که تعلیق بازیکن به تورنومنت بعدی ممتد شود، قابل تأمل باشد اما بخشیدن محرومیت یک بازیکن در طول تورنومنت مطابق مقررات فیفا وجاهت قانونی ندارد. قطعا مورد بالوگان متفاوت است؛ یک کارت قرمز در خود جام جهانی که به احتمال فراوان با فشار سیاسی بخشیده شد؛ فرضیه‌ای که مواردی چون رابطه نزدیک و دیرینه میان کاخ سفید و فیفا، جایزۀ مضحک صلح فیفا به ترامپ توسط اینفانتینو و قس علی هذا.... می‌تواند آن را تقویت کند.

موضوع وقتی جالب می‌شود که ترامپ در پیامی با ابراز خوشحالی، محرومیت این بازیکن را بی‌عدالتی بزرگ می‌خواند و می‌نویسد: «از فیفا برای انجام کار درست و لغو یک بی‌عدالتی بزرگ سپاسگزارم! رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ.»

بلژیک: متحیریم؛ اقدامی برخلاف قانون و بازی جوانمردانه!

این اقدام داد بلژیکی‌ها را حسابی درآورد و فدراسیون این کشور با انتشار بیانیه‌ای تند نوشت: «اتحادیه سلطنتی فوتبال بلژیک از تصمیم فیفا مبنی بر واجد شرایط دانستن بازیکن محروم آمریکایی (فولارین بالوگان) برای بازی در مسابقه ایالات متحده و بلژیک در روز دوشنبه ۶ ژوئیه متحیر شده است. فیفا تصمیم خود را بر اساس ماده ۲۷ قانون انضباطی اعلام کرده است. این بند صراحت دارد کمیته انضباطی فیفا می‌تواند تصمیم به تعلیق اجرای جریمه انضباطی صادر شده قبلی بگیرد.»

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