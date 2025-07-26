به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه جنایی ویژه جمهوری آفریقای مرکزی یک عضو ارشد گروه شبهنظامی «آنتیبالاکا» را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی، به حبس طولانیمدت محکوم کرد. این حکم در پی حملات گسترده این گروه علیه مسلمانان در سالهای گذشته صادر شده است.
براساس اعلام منابع قضایی، این فرد در پی رسیدگی به پروندهای شامل کشتار غیرنظامیان، تجاوز، و اخراج اجباری صدها مسلمان در شهر بامباری، مجرم شناخته شده است. دادگاه اعلام کرد که اقدامات او بخشی از حملهای سیستماتیک علیه جامعه مسلمانان بوده و نقض آشکار حقوق بشر به شمار میرود.
این نخستین بار نیست که اعضای گروههای مسلح در جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل اقدامات خشونتآمیز علیه مسلمانان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند. گروه «آنتیبالاکا» متهم به اجرای عملیات هدفمند علیه اقلیت مسلمان در مناطق مختلف این کشور است.
نهادهای حقوق بشری از صدور این حکم استقبال کردهاند و آن را گامی مهم در جهت مبارزه با مصونیت از مجازات و حمایت از عدالت انتقالی در این کشور بحرانزده توصیف کردهاند.
