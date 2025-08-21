تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان/ شهادت یک شهروند لبنانی در حمله پهپادی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات و نقض حاکمیت دولت لبنان در جنوب این کشور ادامه میدهد.
بر اساس گزارش خبرنگار شبکه المنار، یک شهروند لبنانی در حمله پهپاد متجاوز اسرائیلی به یک موتورسیکلت در شهرک دیر سِریان در جنوب لبنان به شهادت رسید.
در حادثهای دیگر، یک پهپاد صهیونیستی بمبی را در اطراف شهرک عیتَرون در جنوب لبنان پرتاب کرد.
شب گذشته نیز جنگندههای اسرائیلی به چندین منطقه در جنوب لبنان حمله کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در نتیجه حمله یک پهپاد به ساختمانی در منطقه الحوش در حومه شهر صور، هفت نفر زخمی شدند.
همچنین، جنگندههای رژیم صهیونیستی شهرک انصار را هدف قرار دادند.
خبرنگار المنار گزارش داد که نیروهای اسرائیلی با شلیک موشکهای زمین به زمین از شمال فلسطین اشغالی، اطراف شهرکهای انصار – سینای و منطقه الراس در شهر دیرالزهرانی را هدف قرار دادند.
از سوی دیگر، نیروهای رژیم صهیونیستی چندین بمب منور را در آسمان منطقه دریایی مقابل الناقوره پرتاب کردند.
این تجاوزات بخشی از حملات روزانه دشمن اسرائیلی علیه لبنان است. بنا بر آمار، از زمان اعلام آتشبس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون، بیش از ۴۲۰۰ مورد نقض حاکمیت لبنان توسط ارتش صهیونیستی به ثبت رسیده است.
