شهادت ۲ جوان شیعه سوری در مناطق مختلف سوریه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع رسانه ای از شهادت دو جوان شیعه سوری در مناطق مختلف سوریه در حملات افراد ناشناس براثر انگیزه های طایفه گرایانه، خبر دادند.

براساس این گزارش، «عبدالله الحلبی» از اهالی روستای شیعه نشین «تل خزنه» در حومه استان حمص در مقابل خانه اش براثر تیراندازی از سوی دو فرد مسلح ناشناس به شهادت رسید.

«علی سعید الخطیب» از اهالی شهر شیعه نشین «الزهراء» در حومه شمالی استان حلب و ساکن منطقه زینبیه در حومه دمشق در مسیر رفتن به کشور لبنان توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شد و توسط این افراد، شهید شد.

مقامات حکومت جولانی تاکنون به این موج به شهادت رسیدن جوانان شیعه سوری در نقاط مختلف کشور سوریه واکنش نشان ندادند.

