این حرکت اعتراضی همزمان با فراخوان اعتصاب عمومی از سوی اتحادیه «یو اس بی» برگزار می‌شود و شمار تجمعات اعلام‌شده تاکنون از ۷۵ مورد فراتر رفته و هر ساعت در حال افزایش است؛ اقدامی بی‌سابقه با آماری چشمگیر در تاریخ اعتراضات ایتالیا.

برگزارکنندگان این تظاهرات از مردم خواسته‌اند تا با حضور در میادین شهرهای مختلف، فشار بر دولت ایتالیا را افزایش دهند تا تمامی شیوه‌های همکاری با رژیم اشغالگر اسرائیل متوقف شود. آنان همچنین از معترضان و اعتصاب‌کنندگان خواسته‌اند تا خواستار دفاع از غزه، توقف نسل‌کشی، مخالفت با مسابقه تسلیحاتی و جنگ‌ها شوند و از «ناوگان جهانی ایستادگی» که در حال حرکت به سوی غزه است، حمایت کنند.

این تظاهرات قرار است در شهرهایی چون ترنتو، برگامو، تورین، میلان، جنوا، بولونیا، فلورانس، پیزا، پروجا، پسکارا، لیورنو، کالیاری، رم، ناپل و ده‌ها شهر دیگر ایتالیا برگزار شود.

در همین حال، بیش از ۲۰۰ حقوقدان، وکیل و فعال حقوق بشر ایتالیایی با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان نسل‌کشی در غزه شدند. در این بیانیه آمده است: «در برابر اخبار مربوط به نقض سیستماتیک و مستمر حق زندگی و سایر حقوق اساسی انسانی ساکنان غیرنظامی غزه، سکوت دیگر گزینه‌ای قابل قبول نیست.»

امضاکنندگان این بیانیه تأکید کرده‌اند که دولت ایتالیا طبق قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی خود، موظف به حمایت از حقوق بنیادین و پیگرد جنایات بین‌المللی است. آنان همچنین اعلام کرده‌اند که با همکاری وکلای دادگستری و دانشگاه‌ها، در جلسات مقدماتی دادگاه‌ها، مقدمه اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را قرائت خواهند کرد تا از تمامی نهادها بخواهند به قانون و حقوق غیرنظامیان احترام بگذارند.

تا این لحظه، ۲۳۸ قاضی، دادستان و وکیل از دادگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف ایتالیا این بیانیه را امضا کرده‌اند و از آن به‌عنوان صدایی برای عدالت و حمایت از حقوق مردم غزه یاد کرده‌اند.

