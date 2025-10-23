تکمیل ۱۵ پروژه اسلامی در مالدیو تا پیش از ماه رمضان آینده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور اسلامی مالدیو اعلام کرد که ۱۵ پروژه بزرگ در حوزه اسلامی شامل ساخت مساجد و مراکز اسلامی تا پیش از آغاز ماه رمضان آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

دکتر محمد شحیم علی سعید در پارلمان مالدیو اعلام کرد که دولت با جدیت در حال پیگیری اجرای این طرح‌هاست و رئیس‌جمهور دکتر محمد مویزو نیز اهمیت ویژه‌ای برای توسعه بخش اسلامی قائل است.

به گفته وی، طی دو سال گذشته بیش از ۱۷۰ میلیون روفیه توسط دولت به شرکت‌های خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها اختصاص یافته است. وی افزود این پروژه‌ها شامل مساجدی با ظرفیت ۵۰۰ نفر و مراکز اسلامی با ظرفیت ۷۰۰ نفر است.

او همچنین از آغاز طرح گسترش شبکه مراکز قرآن در جزایر مختلف طبق سیاست ویژه اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور این کشور جزیره‌ای خبر داد و گفت ساخت شعبات جدید در چند جزیره آغاز شده و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته شحیم، معلمان متخصص نیز به جزایری که فاقد مربی قرآن هستند اعزام خواهند شد.

