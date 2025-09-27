به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «ریچموند آتواهنه»، که مشاور ارشد در کالج ملی بانکداری غنا است، ده توصیه سیاستی برای تضمین موفقیت چارچوب بانکداری اسلامی غنا مطرح کرده است. این پیشنهادها همزمان با تلاش بانک مرکزی غنا برای نهایی کردن دستورالعملهای نظارتی تا دسامبر ۲۰۲۵ ارائه میشود. قرار است مؤسسات دارای مجوز از سال ۲۰۲۶ خدمات مالی بدون بهره را آغاز کنند.
آتواهنه در پژوهشی با عنوان «چالشها و مسائل بانکداری اسلامی در غنا» بر تدوین استراتژی پنجساله بر پایه قانون، محصولات منطبق با شریعت، شمول مالی و همکاری با نهادهای بینالمللی تأکید کرده است.
این کارشناس همچنین نیاز به آموزش تخصصی بانکداران، ناظران و کارشناسان شریعت را کلیدی دانست و خواستار ایجاد دورههای دانشگاهی و حرفهای در حوزه بانکداری اسلامی شد. او بر لزوم آگاهیرسانی عمومی و همکاری رهبران مسلمان و مسیحی برای جلب اعتماد جامعه نیز تأکید کرد.
به گفته وی، شفافیت، حاکمیت شرکتی قوی و چارچوب نظارتی روشن میتواند غنا را به قطب بانکداری اسلامی در غرب آفریقا تبدیل کند.
