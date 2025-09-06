به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس بانک مرکزی غنا، در مرکز بانکداری شهر آکرا با نمایندگان گروه‌های اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد. این نشست بخشی از مشورت‌های گسترده برای راه‌اندازی بانکداری و تأمین مالی بدون بهره اسلامی در غنا بود.

جانسون آسیاما در این جلسه تأکید کرد که بانکداری بدون بهره می‌تواند افراد بیشتری را مشمول امور مالی کند و فرصت‌های اقتصادی بیشتری برای همه شهروندان فراهم آورد.

در این جلسه، شیخ آرمیاوو شایبو، سخنگوی امام ارشد ملی غنا، با اشاره به اهمیت جنبه اقتصادی این سیستم، گفت بانکداری بدون بهره باید بیشتر به‌عنوان یک فرصت تجاری دیده شود تا یک موضوع صرفا مذهبی. وی افزود که بانکداری بدون بهره می‌تواند به جوامع مذهبی و اقتصاد کلان خدمت کند.

رئیس بانک غنا پیش‌تر اعلام کرده بود که بانک مرکزی ظرفیت داخلی لازم برای اجرای این سیستم را دارد و تنها به انجام برخی مراحل قانونی و ایجاد هیئت‌های نظارت شرعی نیاز است.

وی در پایان تصریح کرد: پس از تکمیل این مراحل و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، به‌زودی صدور مجوز تأسیس بانک اسلامی امکان‌پذیر خواهد شد.

**************

پایان پیام/ 345