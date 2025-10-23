به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لرد خان، وزیر پیشین امور ادیان بریتانیا، از دولت این کشور خواست تا تعریف جدیدی از اسلام‌هراسی را به‌طور رسمی بپذیرد تا گامی مؤثر در مقابله با نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان برداشته شود. او تأکید کرد که این تعریف باید شفاف باشد و به‌درستی از مسلمانان در برابر تبعیض و رفتارهای خصمانه محافظت کند.

لرد خان که بر آغاز بازنگری قانونی در تعریف اسلام‌هراسی نظارت داشت، در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز گفت: امیدوارم این تعریف واضح باشد و مطابق چارچوب تعیین شده باشد تا از مردم محافظت کند و شفاف باشد؛ این فرصتی برای حل مشکل بزرگ جوامع ما می‌باشد.

دولت بریتانیا قصد دارد اصطلاح حقوقی «اسلام‌هراسی» را به «خصومت علیه ‌مسلمانان» تغییر دهد. این بازنگری توسط گروهی به ریاست دومینیک گریو، وزیر پیشین حزب محافظه‌کار، انجام می‌شود و هدف آن تعریف دقیق رفتارهای تبعیض‌آمیز، تعصب، نفرت و برخوردهای نامطلوب علیه مسلمانان یا کسانی است که به‌عنوان مسلمان شناخته می‌شوند.

لرد خان با اشاره به اهمیت این تعریف گفت: من از دولت می‌خواهم و تأکید می‌کنم که تعریفی پذیرفته شود که مطابق چارچوبی باشد که هنگام آغاز این فرایند مدنظر داشتیم.

تعریف موقت پیشین از اسلام‌هراسی که توسط حزب کارگر در سال ۲۰۲۱ پذیرفته شده بود، بیان می‌کرد: اسلام‌هراسی ریشه در نژادپرستی دارد و نوعی نژادپرستی است که رفتارها و نشانه‌های مسلمان بودن یا تصور مسلمان بودن را هدف قرار می‌دهد. این تعریف نگرانی‌هایی را ایجاد کرد که می‌تواند موجب ایجاد سابقه‌ای شود که حفاظت بیشتری برای گروه‌های خاص فراهم کند و به‌طور گسترده‌تر بر آزادی بیان افراد تأثیر بگذارد.

آمار وزارت کشور بریتانیا نشان می‌دهد که جرائم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته و مسلمانان قربانی تقریباً نیمی از کل جرائم نفرت‌محور دینی در کشور بوده‌اند. بسیاری معتقدند که نبود یک تعریف شفاف از اسلام‌هراسی باعث شده بسیاری از این جرائم گزارش نشوند.

سخنگوی وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این وزارتخانه در حال بررسی دقیق توصیه‌های گروه مستقل در خصوص تعریف خصومت علیه ‌مسلمانان/اسلام‌هراسی است و هنوز تصمیمی توسط دولت اتخاذ نشده است.

این مقام بریتانیایی افزود ما همواره از آزادی بیان دفاع خواهیم کرد، از جمله محافظت شدید از حق انتقاد، ابراز ناخشنودی یا حتی توهین به ادیان و باورها و مناسک پیروان آن‌ها. این موضوع همچنان در صدر توجه ما در بررسی تعریف جدید قرار دارد.

