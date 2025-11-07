انتقاد نمایندگان مجلس فرانسه از اظهارات رئیس آن درباره حضور دختران محجبه در صحن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات رئیس مجلس ملی فرانسه درباره حضور دختران محجبه در پارلمان، با واکنش و انتقاد شماری از نمایندگان مواجه شد.

یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «در صحن مجلس ملی که قانون ۲۰۰۴ درباره سکولاریسم در مدارس به تصویب رسید، برایم غیرقابل قبول است که کودکان بتوانند در جایگاه تماشاگران، نشانه‌های آشکار مذهبی بر تن داشته باشند.»

این اظهارات پس از انتشار عکسی از چند دختر محجبه در مجلس توسط مدیر رسانه «فرونتی‌یرز مدیا» مطرح شد. برون-پیوه تأکید کرد که از همه خواسته است با «هوشیاری کامل» مانع تکرار چنین مواردی شوند.

آیمریک کارون، نماینده حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، این سخنان را «اسلام‌هراسانه» خواند و گفت رئیس مجلس با افزودن «قانونی خیالی» به خود و حقوق شهروندان بی‌احترامی کرده است.

توماس پورتس، دیگر عضو این حزب، نیز تأکید کرد که رئیس مجلس با اظهارات خود «انتشار نژادپرستانه» یکی از رسانه‌های افراط‌گرا را تأیید کرده است.

آنتوان لومو، نماینده دیگر چپ‌گرایان، یادآور شد که هیچ قانونی در فرانسه پوشیدن حجاب در صحن مجلس را ممنوع نکرده و افزود: «در جمهوری فرانسه نباید اسلام‌هراسی ترویج شود، بلکه باید از آزادی‌های عمومی و فردی پاسداری کرد».

