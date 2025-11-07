به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالحکیم عبدالرشید، عالم مسلمان ایالت اوسون نیجریه، با تأکید بر اینکه تعالیم اسلامی علاوه بر ترویج انفاق و کمک به نیازمندان، بر آموزش و کسب مهارت به عنوان راهی پایدار برای ریشه‌کن کردن فقر تأکید دارند، گفت اسلام مردم را به توانمندسازی تشویق می‌کند نه به ایجاد وابستگی.

وی در مقاله‌ای توضیح داد که قرآن و سنت پیامبر اسلام (ص) بر یافتن راه‌حل‌های پایدار برای فقر تأکید کرده‌اند و آموزش و مهارت‌آموزی را یکی از بهترین ابزارهای کمک‌رسانی می‌دانند که در قالب «صدقه جاریه» نیز قرار می‌گیرد، زیرا نفع آن حتی پس از مرگ انسان ادامه دارد.

عبدالرشید افزود: اسلام برای علم و آموزش ارزش والایی قائل است و آن را ابزاری قدرتمند برای بهبود زندگی و جوامع می‌داند. پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند که فرشتگان و حتی ماهی‌ها در آب برای کسی که دانش مفید می‌آموزد دعا می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه آموزش مهارت موجب استقلال و پایداری در زندگی افراد می‌شود، گفت اسلام صدقه واقعی را کمکی می‌داند که به استقلال انسان منجر شود نه وابستگی. عبدالرشید افزود: اسلام بر روش‌هایی از کمک تأکید دارد که تغییر مثبت ماندگار ایجاد کنند و با توانمندسازی مردم، ظرفیت‌های آنان را برای پیشرفت شکوفا می‌سازد.

بنیان‌گذار مؤسسه اسلامی «الحکیم» در ادامه یادآور شد که تمدن اولیه اسلامی، آموزش را نه فقط به‌عنوان یادگیری علمی، بلکه به‌عنوان رویکردی جامع برای رشد دانش و مهارت می‌نگریست.

وی همچنین از مسلمانان خواست فرزندان خود را بر اساس آموزه‌های الهی، به‌ویژه در زمینه نماز تربیت کنند تا هم برای خود و هم برای جامعه مفید باشند.

