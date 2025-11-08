ورود هزاران آواره از الفاشر به شمال سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در شهر الدبه واقع در ایالت شمالی سودان روز شنبه اعلام کردند که جریان ورود آوارگان از شهر الفاشر، مرکز ایالت شمال دارفور، همچنان ادامه دارد.
این افراد پس از فرار از خشونتهای شدید در الفاشر، با پیمودن مسافتی بیش از هزار کیلومتر طی حدود ده روز، خود را به مناطق امن رساندهاند؛ در حالی که با کمبود شدید آب، غذا و شرایط انسانی دشوار مواجهاند.
بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۴۵۰۰ نفر تاکنون وارد شهر الدبه شدهاند و روند ورود آوارگان همچنان ادامه دارد.
در همین حال، سازمان پزشکان بدون مرز هشدار داده که سرنوشت صدها هزار نفر از ساکنان فراری الفاشر همچنان نامشخص است. این هشدار پس از انتشار تصاویر ماهوارهای منتشر شد که نشانههایی از وجود گورهای دستهجمعی در این شهر را نشان میدهد.
ماه گذشته، نیروهای واکنش سریع که از سال ۲۰۲۳ درگیر جنگ با ارتش سودان هستند، پس از ۱۸ ماه محاصره، کنترل شهر استراتژیک الفاشر را به دست گرفتند. سازمان ملل پس از این واقعه از وقوع قتلعام، تجاوز، غارت و آوارگی گسترده خبر داد.
جاوید عبدالمنعم، رئیس جدید سازمان پزشکان بدون مرز، در کنفرانسی خبری در ژوهانسبورگ گفت: «با وجود اینکه حدود ۵ هزار نفر از الفاشر به سمت شهر طویله حرکت کردهاند، هنوز نمیدانیم صدها هزار نفر دیگر کجا رفتهاند.» وی با اشاره به ماهیت قومی خشونتها، آن را «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد.
شهر طویله که در ۷۰ کیلومتری غرب الفاشر قرار دارد، همچنان با قطع ارتباطات مواجه است. عبد المنعم، که تابعیت سودانی-ایرانی دارد، گفت که بازماندگان، روایتهایی «هولناک» از شکنجه قومی، تجاوز و اعدامهای خودسرانه ارائه دادهاند. او افزود که ۶۰ درصد از بزرگسالانی که تحت بررسی قرار گرفتند، دچار سوءتغذیه بودند.
در گزارشی از آزمایشگاه تحقیقات انسانی دانشگاه ییل نیز آمده که شواهدی از «فعالیتهای مربوط به دفن اجساد» در دو نقطه از الفاشر کشف شده که با ویژگیهای گورهای دستهجمعی مطابقت دارد.
با وجود اینکه نیروهای واکنش سریع با پیشنهاد آتشبس ارائهشده از سوی میانجیها موافقت کردهاند، اما سازمان ملل متحد روز جمعه نسبت به افزایش تنشهای نظامی در سودان هشدار داد. با این حال، تحولات میدانی نشاندهنده آمادگی برای تشدید درگیریهاست؛ موضوعی که پیامدهای سنگینی برای مردمی دارد که مدتهاست در رنج و بیثباتی به سر میبرند.
