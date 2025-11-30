به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی از افزایش تنش میان ارتش اسرائیل و نیروهای «یونیفل» ـ نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان ـ خبر داد و این نیرو را «مخل امنیت» دانست که به گفته او در خلع سلاح حزب‌الله نقشی ایفا نمی‌کند.

این مقام نظامی در گفت‌وگو با رادیوی ارتش اسرائیل ابراز «نگرانی شدید» کرد که اطلاعات حساس نظامی و امنیتی ممکن است از طریق یونیفیل به حزب‌الله منتقل شود؛ چرا که این نیرو دسترسی کامل به فعالیت‌های ارتش اسرائیل در مرزها دارد و تحرکات آن را ثبت و ضبط می‌کند.

به گفته یک خبرنگار نظامی، فرماندهان ارتش اسرائیل بیم دارند تصاویر و داده‌های عملیاتی به حزب‌الله برسد و آزادی عمل نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان را تهدید کند.

این نگرانی‌ها پس از آن شدت گرفت که در یک سند رسمی هماهنگی یونیفل، واژه «دشمن» برای اشاره به اسرائیل به کار رفت؛ هرچند یونیفل بعداً توضیح داد این اصطلاح «به اشتباه» و بر اساس واژگان رایج در ارتش لبنان درج شده است.

چند هفته پیش نیز نیروهای یونیفل یک پهپاد اسرائیلی را در جنوب لبنان سرنگون کردند که این حادثه بر شدت تنش‌ها افزود.

ارتش اسرائیل طی دو دهه گذشته بارها مدعی شده است که حضور یونیفل در جنوب لبنان به جای اجرای مأموریت بین‌المللی برای خلع سلاح حزب‌الله، عملاً به فعالیت‌های این جنبش کمک کرده است.

این مقام نظامی در پایان گفت: «وجود یونیفل آزادی عمل ارتش را در منطقه مختل می‌کند و هرچه سریع‌تر این نیرو از منطقه خارج شود بهتر است»، که نشان‌دهنده تمایل اسرائیل به بازنگری در مأموریت این نیرو است.

