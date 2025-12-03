هتک حرمت قرآن و حملات ضداسلامی در فرانسه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای مسلمانان فرانسه اعلام کرد فردی با ورود به یک مسجد در جنوب‌مرکز فرانسه، چندین نسخه قرآن را پاره کرده و روی زمین انداخته است. این شورا در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: «مسلمانان فرانسه از هتک حرمت نسخه‌های قرآن، که در روز روشن و پس از ورود افراد به مسجدی در شهر لوپوی‌آن‌ولا (استان اوت‌لوار) پاره و روی زمین انداخته شد، به‌شدت شوکه و آزرده‌اند».

این شورا با اشاره به اینکه این حادثه تلفات جانی نداشته، هشدار داد در «فضای مسموم» کنونی که با نظرسنجی‌ها و گزارش‌های جانبدارانه و پیشنهادهای انگ‌زننده علیه مسلمانان تشدید شده، احتمال تکرار چنین اقدامات خطرناکی افزایش یافته است. در ادامه بیانیه تأکید شده است: «این هتک حرمت که کتاب مقدس مسلمانان را در داخل یک مکان عبادت هدف قرار داده، اقدامی جدی و اسلام‌هراسانه است که از نفرتی نگران‌کننده حکایت دارد».

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه نیز مرکز فرهنگی مونترآل-لاکلوز، وابسته به اتحادیه اسلامی دینی ترکیه (DITIB)، هدف حمله قرار گرفته است. این مرکز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «یک گلوله، ظاهرا شلیک‌شده از سلاح گرم، در صندوق پستی انجمن پیدا شده است. ما این حمله علیه جامعه ترک مونترآل-لاکلوز و اصل همزیستی مسالمت‌آمیز را به‌شدت محکوم می‌کنیم».

در این بیانیه همچنین آمده است که هدف از این اقدام «تخریب همزیستی و برهم‌زدن فضای آرامش جامعه» بوده و انجمن «تمام اقدامات قانونی لازم را پیگیری خواهد کرد» و این موضوع را با «نهایت جدیت» دنبال می‌کند.

