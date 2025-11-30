محکومیت اقدامات ضداسلامی در دیربورن از سوی مقامات میشیگان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی موجی از نفرت‌پراکنی و تحریکات مذهبی علیه جامعه مسلمانان، کنفرانسی گسترده با حضور مقامات بلندپایه میشیگان از جمله معاون فرماندار گرلین گیلکریست، وزیر ایالت جاسلین بنسون، نماینده کنگره رشیده طالب و شهردار عبدالله حمود در شهر دیربورن برگزار شد. در این نشست مقامات تأکید کردند که معترضان ضداسلام از خارج ایالت آمده‌اند و دیدگاه آنان ریشه‌ای در جامعه امن و چندفرهنگی دیربورن ندارد.

به‌دنبال ماه‌ها حملات آنلاین که دیربورن را یک «کلونی اسلامی» معرفی می‌کرد، یک نامزد جمهوری‌خواه حتی خواستار کارزاری علیه «اجرای شریعت» شد، اما پس از گفت‌وگو با مسلمانان محلی مجبور به عقب‌نشینی و عذرخواهی گردید. با این حال گروهی از فعالان ضداسلامی به رهبری یک چهره افراطی از فلوریدا تجمعی با عنوان «آمریکایی‌ها علیه اسلامی‌سازی» برگزار کردند که طی آن تلاش برای سوزاندن قرآن به درگیری محدود با ساکنان و مداخله پلیس منجر شد.

حمود، شهردار دیربورن در نشستی خبری گفت هدف معترضان، ایجاد تفرقه در شهری است که به تنوع مذهبی خود افتخار می‌کند. وی تأکید کرد: دیربورن اجازه نخواهد داد ابزار منازعات سیاسی بیرونی شود. رشیده طالب نیز این اقدامات را «موجی از نفرت‌پراکنی» علیه یک جامعه توصیف کرد و گفت مردم دیربورن شایسته چنین حملاتی نیستند.

