جزئیات هولناک جنایات نیروهای واکنش سریع در الفاشر و الجنینه سودان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «ناتانیل ریموند»، مدیر اجرایی آزمایشگاه پژوهش‌های انسانی دانشگاه ییل آمریکا، جزئیات هولناک و شهادت‌های تکان‌دهنده‌ای درباره سقوط شهر الفاشر مرکز ایالت دارفور، به دست نیروهای واکنش سریع فاش کرد.

این پژوهشگر دانشگاهی توضیح داد که شبکه میدانی آنان در الفاشر بلافاصله پس از سقوط شهر با آنها تماس گرفت و در همان روز نخست خبر داد که ۱۲۰۰ نفر از خانواده‌ها و دوستانشان به دست نیروهای واکنش سریع کشته شده‌اند؛ اما این رقم ظرف چند ساعت به ۱۰ هزار نفر افزایش یافت. روز بعد نیز ارتباطات به‌طور کامل قطع شد و به گفته ریموند، احتمالاً همه آنها جان باخته‌اند.

اظهارات ریموند در نشست دانشکده کندی دانشگاه هاروارد برای بررسی بحران سودان مطرح شد؛ جایی که ارتش سودان با نیروهای واکنش سریع درگیر است. او شرح داد که واحد تحقیقاتی‌اش در آغاز جنگ سودان به درخواست دولت آمریکا از اوکراین به این کشور منتقل شد تا بخشی از تیم پشتیبان مذاکرات اولیه جده میان ارتش سودان و واکنش سریع باشد. وظیفه آنان تحلیل تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا برای ارائه اطلاعات به آمریکا و عربستان بود.

ریموند تأکید کرد که توافق آتش‌بس بلافاصله فروپاشید و جامعه جهانی در آن زمان تصور می‌کرد درگیری محدود به خارطوم و ام‌درمان است، در حالی که واقعیت کاملاً متفاوت بود؛ نیروهای واکنش سریع از این فرصت استفاده کرده و حمله‌ای گسترده علیه قوم «مسالیت» در شهر الجنینه آغاز کردند.

او همچنین فاش کرد که تیمش نخستین گروهی بود که قتل والی غرب دارفور را به دولت آمریکا گزارش داد؛ قتلی که به‌صورت علنی و با ذبح انجام شد و موجی از کشتار خانه‌به‌خانه علیه مردان و نوجوانان به راه انداخت. تصاویر میدانی اولیه نشان می‌داد نیروهای واکنش سریع اجساد انبوهی را در خیابان‌ها رها کرده‌اند و تیم تحقیقاتی از این اجساد به‌عنوان نقاط مرجع برای ردیابی مسیر کشتار از فضا استفاده می‌کرد.

ریموند افزود که داده‌های ماهواره‌ای ناسا نشانه‌های حرارتی از سوختن روستای «سربا» در شمال را ثبت کرده‌اند؛ جایی که نیروهای واکنش سریع با تاکتیکی شبیه حیوانات شکارچی، مردم را به سمت خاصی رانده و سپس از جهت دیگر محاصره کرده و قتل‌عام نزدیک انجام داده‌اند.

به گفته او، این شواهد نشان می‌دهد که نیروهای واکنش سریع از درگیری در پایتخت به‌عنوان پوشش برای تکمیل یک طرح نسل‌کشی سازمان‌یافته در دارفور استفاده کرده است. تیم تحقیقاتی حتی پیش‌تر هشدار محرمانه‌ای به دولت آمریکا، کاخ سفید و شورای اطلاعات ملی داده بود که الفاشر هدف بعدی خواهد بود و حمله در پایان فصل خشکسالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ آغاز می‌شود.

ریموند توضیح داد که آنان محاصره الفاشر را به مدت ۱۸ ماه از طریق تصاویر فضایی رصد کردند؛ محاصره‌ای که ۳.۵ برابر طولانی‌تر از محاصره استالینگراد و حتی طولانی‌تر از محاصره لنینگراد در جنگ جهانی دوم بود. این شهر برای ۱۵ ماه متوالی در وضعیتی فاجعه‌بار و تقریباً بی‌سابقه قرار داشت.

پس از سقوط الفاشر، تنها زنان و کودکان توانستند بگریزند و بسیاری از مردان و نوجوانان در ایست‌های بازرسی خاکی کشته شدند. نیروهای واکنش سریع دیواری خاکی به ارتفاع ۹ فوت و طول ۳۷ کیلومتر پیرامون شهر ساختند و آن را به «صندوق قتل» تبدیل کردند که در آن بازماندگان قوم زغاوه محبوس شدند.

تصاویر ماهواره‌ای پس از سقوط شهر نشان داد هزاران جسد در خیابان‌ها پراکنده‌اند؛ اجسادی که به شکل حروف «C»، «J» یا «L» روی زمین افتاده بودند، نشانه‌ای از سقوط ناگهانی قربانیان پس از شلیک مستقیم. همچنین کامیون‌های حامل توپ‌های سنگین و لکه‌های بزرگ قرمز رنگ ـ خون قربانیان ـ در سطح شهر دیده می‌شد.

