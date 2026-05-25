مسجد، محور اداره جامعه و بنیانی برای تمدن نوین اسلامی است + فیلم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم در گفتگو با ابنا درباره حکمرانی محله محور و مسجد محور گفت: مسجد در تفکر اسلام در حقیقت محور اداره جامعه است. وجود مقدس پیامبر اکرم(ص) قبل از ورود به مدینه در دهکده قبا حدود 10 روزی که منتظر رسیدن امیرالمومنین علی(ع) و بقیه یاران بودند اولین اقدامی که کردند تاسیس مسجد بود و با ورود به مدینه همین گونه اقدام کردند .

وی افزود: پیامبر اسلام(ص) مسجد را محور اداره جامعه و در حقیقت بنیانی برای تمدن نوین اسلامی قرار دادند.

شریفی تاکید کرد: این حرکت پیامبر اکرم خیلی پیام داشت و آن این که انسان اسلام پسند با محوریت مسجد باید اداره شود، امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و حتی مسائل امنیتی با مسجد اداره شود .

رئیس دانشگاه قم در ادامه عنوان کرد: ما در این جنگ تحمیلی سوم جایگاه مسجد را از زمان شنیدن خبر شهادت رهبر عزیزمان، متوجه شدیم. مردم به سمت مساجد آمدند و با محوریت مسجد جریان حضور خیابانی شکل گرفت و دسته‌جات عزاداری از آنجا به سمت میادین و خیابان می آمدند .

وی گفت: این حقیقتی است که در همه امورات جامعه اگر مسجد محوریت پیدا کند همه چیز درست می شود حتی معماری شهر هم سامان پیدا می کند .

شریفی اظهار داشت: در گذشته معماری شهرها از مساجد الگو می گرفته است و الان ما در هجوم تفکرات سبک زندگی مدرنیته و غربی غفلت کرده‌ایم.

وی عنوان کرد: ان شاء الله با این فضایی که به برکت خون پاک و مطهر رهبر شهیدمان و شعار ی که ریاست محترم جمهور میدهند (حکمرانی محله محور و مسجد محور)، این شعار را باید حوزویان و مسجدیان سردست بگیرند تا ان شاء الله امور مختلف را بتوان به بهترین شکل مدیریت کرد.

دکتر شریفی در پایان گفت: با محوریت مسجد می توان یک پوست اندازی جدی در اداره کشور داشته باشیم.

