به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه اعلام کرد که در پی درگیری شدید با یکی از عناصر حزب‌الله در منطقه «بیت یاحون» در جنوب لبنان، دو افسر و دو سرباز این ارتش زخمی شده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع خبری ادعا کرد که نیروی حزب‌الله پس از پرتاب یک نارنجک به شهادت رسیده است. این منبع افزود که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی پس از این درگیری به زیرساخت‌هایی در منطقه «بیت یاحون» یورش بردند و علاوه بر آن، توپخانه خود را نیز به سوی سایر زیرساخت‌ها به کار گرفتند.

این منبع در مورد وضعیت مجروحان ارتش رژیم صهیونیستی، توضیح داد که یکی از افسران دچار جراحات متوسط شده و یک افسر دیگر به همراه دو سرباز دچار جراحات جزئی گشته‌اند. وی تأکید کرد که سربازان مجروح جهت دریافت درمان به یکی از بیمارستان‌های داخل سرزمین‌های اشغالی منتقل شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته (پنجشنبه) نیز اعلام کرده بود که ۶ نفر را در شهرک «زوطر الشرقیه» و ارتفاعات «علی الطاهر» در جنوب لبنان به شهادت رسانده است. این ارتش مدعی شده که این افراد از نیروهای حزب‌الله بوده‌اند که در آنچه ارتش رژیم صهیونیستی، «منطقه امنیتی» (اشاره به مناطق تحت اشغال در جنوب لبنان) می‌نامد، برای نظامیان صهیونیست تهدید ایجاد کرده بودند. با این حال، ارتش رژیم صهیونیستی هیچ مدرکی مبنی بر اثبات هویت شهدا یا ماهیت تهدیدی که ادعا می‌کرد نیروهایش با آن روبرو شده‌اند، ارائه نکرد.

از سوی دیگر، حزب‌الله تأکید کرد که اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک «زوطر الشرقیه» در جنوب لبنان، نقض آشکار توافق آتش‌بس است، در حالی که این جنبش تا این لحظه همچنان به توافق آتش‌بس پایبند است.

حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر عمداً شهروندان لبنانی را در مسیر شهرک «زوطر الشرقیه» هدف قرار داده که منجر به شهادت دو نفر شده است. این جنبش همچنین تأکید کرد که در حال مستندسازی و رصد مستمر نقض‌های انجام شده توسط رژیم صهیونیستی است.

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