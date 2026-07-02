به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عصر روز چهارشنبه، سالن جلسات خبرگزاری ابنا میزبان نشستی ویژه با عنوان «میراث رهبر شهید انقلاب؛ آینده‌نگری تمدنی و امت اسلامی» بود. در این نشست که با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر دیرباز، عضو مجلس خبرگان رهبری و حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌زاده، مدیر مجتمع عالی آموزشی پژوهشی بین‌الملل حوزه‌های علمیه به تبیین ابعاد شخصیتی و فکری رهبر معظم انقلاب پرداختند.

حجت‌الاسلام موسوی‌زاده در ابتدای سخنان خود با اشاره به فضای حاکم بر جهان در آستانه وداع با پیکر مطهر رهبر شهید، این اتفاق را یک نقطه عطف تاریخی در قرن ۲۱ توصیف کرد. وی با بیان اینکه این شخصیت جامع‌الشرایط، یک تربیت تمدنی ۳۷ ساله را آغاز کرده بود، تصریح کرد: «ما امروز در دنیا و در کشورهای متعدد داریم میوه‌های این تربیت را می‌چینیم؛ وقتی اسم ایشان در محافل علمی جهان می‌آید، فرهیختگان و بزرگان برخورد متفاوتی با ما دارند که نشان از عظمت این شخصیت دارد.»

نفوذ در جغرافیای ناشناخته؛ از ناصریه تا گوگل‌پلی

حجت‌الاسلام موسوی‌زاده با ذکر مصادیقی از نفوذ معنوی رهبر انقلاب در میان امت اسلامی، به خاطره‌ای از تبلیغ در مناطق جنوبی عراق اشاره کرد. وی خاطرنشان ساخت که در استان ناصریه عراق، بر خلاف تصور، بسیاری از مردم مقلد و پیرو آیت‌الله خامنه‌ای بودند. وی در ادامه با اشاره به نفوذ اندیشه ایشان در فضای مجازی بیان داشت: «یکی از تشکل‌های بین‌المللی ما اپلیکیشنی طراحی کرده بود که شیعیان از نقاطی از دنیا آن را دانلود می‌کردند که ما حتی اسم آنجا را بلد نبودیم، اما در آن مناطق محروم، مقلد مقام معظم رهبری حضور داشت؛ این‌ها اتفاقاتی است که باید بیان شود.»

موسوی‌زاده با تاکید بر اینکه تمدن نوین اسلامی در منظومه فکری رهبری، ماهیتی کاملاً متمایز از تمدن مادی غرب دارد، الگوی ایشان را بر پایه «حیات طیبه قرآنی» دانست. وی با بیان اینکه ایشان الگوبرداری صرفاً مادی را رد می‌کردند، اظهار داشت: «تمدنی که ما به دنبال آن هستیم، حیات طیبه‌ای است که فرد هم در دنیا از مواهب مادی بهره‌مند شود و هم در آخرت؛ به همین دلیل در آمریکای لاتین که تشنه عدالت و معنویت هستند، کتاب‌های مرتبط با اندیشه ایشان با استقبال بی‌نظیری روبرو می‌شود.»

اجتهاد دینی و فقه پویا؛ زیربنای استقلال تمدنی

این استاد حوزه علمیه، اراده، هویت مستقل و اجتهاد دینی را مبنای این تمدن برشمرد و بر لزوم تحول در حوزه‌های علمیه تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت درس خواندن طلاب در این منظومه فکری تصریح کرد: «رهبری بر "چگونه اجتهاد کردن" طلاب تاکید داشتند تا با فهم دقیق دینی، این ایدئولوژی را به جهان صادر کنند. در همین راستا، در ۱۰ سال گذشته حوزه علمیه قم و نجف وارد موضوعات جدیدی مثل "فقه عصر" شده‌اند که مورد تحسین ایشان بود.»

وی در ادامه با اشاره به خروج از حالت تدافعی در برابر تهاجم فرهنگی، آینده‌نگری رهبری را مبتنی بر توانمندی‌های درون‌زای جهان اسلام توصیف کرد. موسوی‌زاده با بیان اینکه علم و فناوری موتور محرکه تمدن مدنظر رهبری است، گفت: «ایشان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری را وسیله عزت و استقلال اسلامی می‌دانستند؛ این قدرت نرم و سخت در کنار هم، تمدن نوین را پیش می‌برد.»

دانشگاهِ تربیت انسان تمدنی در دیدارهای رودررو

بخش دیگری از سخنان مدیر مجتمع بین‌الملل به شیوه تربیتی رهبر شهید در مواجهه با نسل جوان اختصاص داشت. وی دیدارهای مستقیم رهبری با دانشجویان را یک «دانشگاه تمدنی» خواند و خاطرنشان کرد: «ایشان بنایی را گذاشتند که جوانان خیلی راحت نقد می‌کردند و حرف‌های تندی می‌زدند و ایشان با سعه صدر پاسخ می‌دادند؛ این یک شیوه تربیتی برای رشد جوانان در سطح بین‌المللی و کادرسازی برای افق تاریخی ۱۴۱۴ است.»

دیپلماسی مقاومت؛ از هسته‌های فرامرزی تا خیابان‌های آمریکا

موسوی‌زاده در تحلیل نقش امت اسلامی، به پیوند عمیق میان گفتمان تمدنی و وحدت اسلامی اشاره کرد و با یادآوری تمثیل «سطل آب» امام خمینی (ره) برای نابودی اسرائیل، آن را ریشه این تفکر دانست. وی با بیان اینکه دشمن با حذف فیزیکی رهبر نمی‌تواند فکر او را از بین ببرد، تصریح کرد: «امروز هسته‌های مقاومت در عراق، لبنان، سوریه و حتی آمریکای لاتین فعال هستند؛ حتی جریان اعتراضات سراسری در آمریکا متاثر از همین صدور فکر است. دشمن نمی‌داند که با حذف ایشان، فکر تمدنی او که در آفریقا، آسیا و آمریکا ریشه دوانده، حذف نخواهد شد.»

وی همچنین به تفاوت میان مدرنیته غربی و تمدن اسلامی اشاره کرد و افزود که در این تمدن، پیشرفت با اخلاق و معنویت گره خورده است. موسوی‌زاده با بیان یک مثال عینی اظهار داشت: «در این نگاه تمدنی، اخلاق بر تکنولوژی حاکم است؛ لذا سلاح هسته‌ای حرام می‌شود. این تمدن مخالف پیشرفت نیست، بلکه مؤلفه‌های اخلاقی را به مدرنیته اضافه می‌کند تا از تخریب بشریت جلوگیری کند.»

اقتصاد مقاومتی؛ الگوی موفق سیدحسن نصرالله

در ادامه نشست، موضوع چالش‌های اقتصادی و وابستگی به غرب مورد بحث قرار گرفت. موسوی‌زاده با انتقاد از عدم جایگزینی کامل اقتصاد مقاومتی در داخل، به الگوی موفق حزب‌الله لبنان اشاره کرد و گفت: «شهید نصرالله با الهام از فکر رهبری، صندوق قرض‌الحسنه و پنل‌های خورشیدی را برای کل لبنانی‌ها راه‌اندازی کرد. وقتی بانک‌های لبنان پول مردم را بلوکه کردند، این صندوق که بر پایه مدل اقتصاد مقاومتی بود، بدون مشکل به کار خود ادامه داد و مردم را نجات داد.»

وی با بیان اینکه شهید نصرالله همواره منتظر فرمان مستقیم نمی‌ماند و با اشاره‌ای به منویات رهبری عمل می‌کرد، این رویکرد را الگویی برای مدیران داخلی دانست. وی تاکید کرد: «رهبر شهید ما مقاومت را به یک دیپلماسی تبدیل کرد؛ امروز در مذاکرات بین‌المللی، اولین بند تفاهم‌ها پایان آتش در محور مقاومت است که نشان‌دهنده اقتدار این نوع دیپلماسی در برابر نظم لیبرال غرب است.»

امنیت درون‌زا و پایان یک‌جانبه‌گرایی آمریکا

مدیر مجتمع عالی حوزه‌های علمیه، امنیت مدنظر رهبری را برخلاف نظریه‌های غربی، «امنیت درون‌زا» توصیف کرد که بر پایه ایستادگی مردم استوار است. وی با اشاره به مفهوم تاب‌آوری اجتماعی در مکتب امام حسین (ع) تصریح کرد: «وقتی مردم در میدان بایستند، همان جمله معروف محقق می‌شود که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند؛ این همان تاب‌آوری مقاومتی است که هسته‌های آن در آمریکای لاتین هم به موقع عمل خواهند کرد.»

بریکس، دلارزدایی و رقابت در عرصه هوش مصنوعی

موسوی‌زاده عضویت ایران در پیمان‌های بریکس و شانگهای و حرکت به سمت دلارزدایی را نه فقط تدبیر اقتصادی، بلکه مقدمات تمدنی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها دانست. وی همچنین به نگاه راهبردی رهبری به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: «ایشان به هوش مصنوعی به عنوان یک رقابت تمدنی نگاه می‌کردند. به علت همین توجهات، امروز ستاد راهبری هوش مصنوعی در حوزه علمیه راه‌اندازی شده و اتفاقات بزرگی در خصوص داده‌ها در حال وقوع است تا شکاف دیجیتال با غرب پر شود.»

عدالت‌خواهی جهانی؛ نامه‌ای به وجدان‌های بیدار در غرب

در پایان این نشست، به گستره جهانی اندیشه رهبری فراتر از جهان اسلام پرداخته شد. موسوی‌زاده با اشاره به نامه‌های رهبر معظم انقلاب به دانشجویان اروپا و نخبگان غرب، مبنای تمدنی ایشان را حمایت از مستضعفان عالم دانست و بیان داشت: «نگاه ایشان محدود به ایران و اسلام نیست؛ ایشان به دنبال تغییر موازنه قدرت به نفع صالحان هستند. رهبر شهید ما مسیری را شروع کردند که امروز تمام عالم مدیون فکر این مرد بزرگ الهی است تا وعده استخلاف صالحان در زمین محقق شود.»