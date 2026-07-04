خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
رهبر شهید انقلاب اسلامی در اولین روز سال گذشته در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با اشاره به شکست دشمنان در دور کردن مردم از معنویات، ایام نخست امسال را متعلق به امیرالمؤمنین یعنی قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و گفتند: ملت ایران و ملت های مسلمان برای استفاده از درسهای حضرت علی(ع) به عنوان برترین انسانها بعد از پیامبر(ص)، به نهجالبلاغه مراجعه کنند و فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب عظیم توجه ویژه داشته باشند.
توصیه شهید حضرت آیتالله خامنهای به توجه و استفاده بیشتر از نهجالبلاغه در حالی صورت میگیرد که ایران و جهان اسلام خصوصا جوامع پیرو اهلبیت(ع) شرایط خطیر و حساسی را پشت سر میگذارنند.
با توجه به تأکیدات رهبر شهید، خبرگزاری ابنا امسال اهتمام ویژهای به نشر آموزههای نهج البلاغه دارد. از این رو حجت الاسلام و المسلمین «محمد نمازی» استاد حوزه و پژوهشگر نهجالبلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج البلاغه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین.
علامات متقین چیست؟ در ادامهی خطبهی 193 آمده است. این خطبه در 2 صفحه در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است، متن کامل آن که مقداری بیشتر است میتوانید در جوامع روایی مثل تحف العقول ببینید که در آنجا آمده است. «فَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ أَنَّکَ تَرَی لَهُ قُوَّةً فِی دِینٍ»؛ علامت اهل تقوا چیست؟ میبینید که در دینداریاش نیرومند است، قوّتش در دینداری است.
به یاد روایتی از آقا امام زمان(عج) افتادم، فرمودند: «قَدْ آذَانَا جُهَلَاءُ الشِّیعَةِ» جاهلان از شیعه، ما را آزار میدهند. سؤال شد: اینها چه کسانی هستند؟ فرمودند: ایمانشان سبکتر از «جناح بعوضه»، کمتر از بال مگس است. یعنی به دینشان نپرداختهاند. توانمندیشان در جاهای دیگر بوده، در دنیا گذاشتهاند، نه در دینشان. در جلسات قبل خواندیم که اگر تمام دنیا را حفظ کنید و دین را حفظ نکنید هیچ نفعی برای شما ندارد. اینجا هم دارد که قوّت اصلی آدم باتقوا در دین و دینداری او است.
«وَ حَزْماً فِی لِینٍ» اهل تقوا اهل حزم، یعنی دوراندیشی، احتیاط و برنامهریزی هستند، ولی «فِی لِینٍ»؛ با انعطاف هستند، نه اینکه خشک و انعطافناپذیر باشند. «حَزْماً فِی لِینٍ»، هم خود مؤمن و هم برنامههایش نرمی اخلاق دارد. در عین دوراندیشی انعطاف هم دارد. زمانی وظیفهی جدیدی اقتضاء میکند که ما برنامهمان را بههم بزنیم. این کجا، آن نظم خشک غیروحیانی غرب کجا که مجبورند به خاطر خلاء معنویت دائم بر جریمه و قانون و اینها تأکید کنند؟ بله، قانون خوب است و از همه مهمتر همین قانون الهی است که لابهلای این کلمات میخوانیم.
«إِیمَاناً فِی یَقِینٍ» ایمان متقین در مرحلهی یقین است. یعنی ایمانشان به مرحلهی باور رسیده است. فقط دانستن اینکه آخرتی هست، نیست. یقین پیدا کردهاند، یقین به خدا، یقین به اینکه از این دنیا خواهند رفت. «وَ حِرْصاً فِی عِلْمٍ» متقین نسبت به علم بیتوجه نیستند و بلکه حریص هستند، نمیگویند کافی است. در مهمترین موضوعات علم که همان توحید است، شناخت انبیاء(ع) و ائمه(ع) هست، خودشناسی هست، مبدأ و معاد هست، در اینها حریص هستند. «وَ عِلْماً فِی حِلْمٍ»، ببینید باز هم حلم آمد، علمشان هم همراه با حلم است. یعنی گویی علمشان در همان ظرف حلم است. بردباریشان هم در جای خود هست، با این بینشی که پیدا کردهاند.
«وَ قَصْداً فِی غِنًی» اگر ثروتمند و غنی شوند، ریختوپاشی ندارند و حالت میانهرویشان را دارند. قبلاً خواندیم که «و مشیهم الإقتصاد»، اینجا هم «قَصْداً فِی غِنًی» دارد. بعضی میانهرو و اهل اعتدال هستند، ولی تا زمانی که ثروت نیامده است. کم و زیادی پول تأثیری در میانهروی متقین ندارد.
«وَ خُشُوعاً فِی عِبَادَةٍ» اگر عبادتی میکنند حالت خشوع را دارند. نماز با حالت خشوع است، روزه با حالت خشوع در برابر پروردگار است. «وَ تَجَمُّلًا فِی فَاقَةٍ» اگر دچار فقر و فاقه شوند، آراستگی را حفظ میکنند. نمیگذارند کسی آن حالت ذلت را بفهمد، نه، آبرویشان را حفظ میکنند. «صَبْراً فِی شِدَّةٍ» اهل تقوا در سختی صبر دارند، یعنی صبرشان همیشه همراه با این شداید هست. «وَ طَلَباً فِی حَلَالٍ» به دنبال حلال هستند. حلالی که 9 جزء از 10 جزء بندگی است. بله، در نشانههای آخرالزمان در این خطبهها آمده است که درهمی از حلال کمیاب میشود. لذا خیلی باید حواسمان باشد. اینها را از نهج البلاغه میآموزیم.
«وَ نَشَاطاً فِی هُدًی» در مسیر هدایت بانشاط هستند، چون تکیهگاهشان خدایی است که همیشه هست و همهی کمال و جمال را دارد.
انشاءالله ادامه برای جلسهی بعد بماند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
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