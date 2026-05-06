خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
رهبر شهید انقلاب اسلامی در اولین روز سال گذشته در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، با اشاره به شکست دشمنان در دور کردن مردم از معنویات، ایام نخست امسال را متعلق به امیرالمؤمنین یعنی قله رفیع عدالت، تقوا و گذشت خواندند و گفتند: ملت ایران و ملت های مسلمان برای استفاده از درسهای حضرت علی(ع) به عنوان برترین انسانها بعد از پیامبر(ص)، به نهجالبلاغه مراجعه کنند و فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه و آموزش این کتاب عظیم توجه ویژه داشته باشند.
توصیه شهید حضرت آیتالله خامنهای به توجه و استفاده بیشتر از نهجالبلاغه در حالی صورت میگیرد که ایران و جهان اسلام خصوصا جوامع پیرو اهلبیت(ع) شرایط خطیر و حساسی را پشت سر میگذارنند.
با توجه به تأکیدات رهبر شهید، خبرگزاری ابنا امسال اهتمام ویژهای به نشر آموزههای نهج البلاغه دارد. از این رو حجت الاسلام و المسلمین «محمد نمازی» استاد حوزه و پژوهشگر نهجالبلاغه در سلسله ویدیوهایی به تشریح جایگاه و معارف نهج البلاغه میپردازد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ادامهی خطبهی بسیار ارزشمند متقین، خطبهی 193، فراز بعدی را بگوییم.
چرا متقین این صفات زیبا را دارند و اهل فضیلت هستند؟ چون «عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِمْ» خدا در چشم اینها بزرگ است، غیرخدا در چشم اینها کوچک است و این بسیار صفت مهمی است. حضرت در حکمت 289 میفرماید: من یک برادری خدایی داشتم «أخٌ فی الله» که قدر او نزد من عظیم بود، چون غیرخدا و دنیا در چشم او کوچک بود. اینجا میفرماید: متقین چه کسانی هستند؟ «عَظُمَ الْخَالِقُ فِی أَنْفُسِهِمْ»، اینها خدا را بزرگ میدانستند و به طور طبیعی همین شخص هم اهل تقوا میشود. این خیلی مهم است که حریم خدا را نشکند. خیلی مهم است که دل ولیّ خدا را محزون نکند. دل امام زمان(عج) را با گناهش محزون نکند.
اینها چه کسانی هستند؟ «فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا» اینطور نیست که اینها آیات و روایات بهشت را فراموش کنند، میفرماید: گویی بهشت را میبینند. «فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّمُونَ» گویی در بهشت در حال نعمت و بهره بردن از نعمتها هستند. «وَ هُمْ وَ النَّارُ کَمَنْ قَدْ رَآهَا» جهنم برای اینها چطوری است؟ گویی جهنم را از همین الان میبینند «فَهُمْ فِیهَا مُعَذَّبُونَ» گویی در جهنم در عذاب هستند. یعنی اگر حریم خدا را بشکنند و خدای ناکرده به معصیت مبتلا شوند گویی همین دنیا جهنم آنها میشود.
«قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ» قلب متقین محزون است. توضیح این در خود همین نهج البلاغه است، مثل خطبهی 87 که میفرماید: اولیاء خدا یک همّ و یک غم دارند، «همّاً واحدا» که آن هم همّ بندگی و همّ کسب رضایت خدا است. میبینند خدا از ما راضی است؟ خدایی که این همه محبت کرده است، خدایی که این همه نعمت داده، خدایی که این همه پردهپوشی کرده است. قلب اینها محزون است.
«شُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ»؛ شرور آنها مأمونه است، یعنی چه؟ یعنی بقیه از شرّ اینها در امان هستند. شرّ اهل تقوا به کسی نمیرسد. «وَ أَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ» بعضی اینجا دچار ابهام شدهاند، ولی معنای درستش این است که اینها تنپرور نیستند. اینطور نیست که دائماً به تنشان برسند و به آن حقیقت و روح خداییشان توجه نکنند. «وَ حَاجَاتُهُمْ خَفِیفَةٌ» نیازها و حاجات اینها سبک و خفیف است و چیزی برای خودشان نمیخواهند. «وَ أَنْفُسُهُمْ عَفِیفَةٌ» اینها نفوسی عفیف و پاک دارند و خودنگهدار هستند. هم گناه نمیکنند و هم خواهشی از دیگران ندارند. عفیف معنای وسیعی دارد. عفیف نسبت به دامن، عفیف نسبت به دست، هم پاکدامن، هم پاکدست و هم پاکجان هستند. «صَبَرُوا أَیَّاماً قَصِیرَةً» متقین چند روز کم دنیا را صبر کردند «أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِیلَةً» در پی آن یک آسایش طولانی و ابدی میآید.
این چه کاری است که اینها انجام میدهند؟ حضرت میفرماید: «تِجَارَةٌ مُرْبِحَةٌ یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ» تجارتی است که فقط خدا برای اینها میسر کرده است. خدا در قرآن میفرماید: اهل دنیا بعد از محشور شدنشان گویی چند ساعت در دنیا بودند، گویی یک روز بودند و یا بعض روز بودند.
«یَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ أَرَادَتْهُمُ الدُّنْیَا فَلَمْ یُرِیدُوهَا» دنیا متقین را خواست، اینها دنیا را نخواستند، یعنی بهای خودشان ندیدند. «وَ أَسَرَتْهُمْ فَفَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْهَا»؛ دنیا خواست اهل تقوا را اسیر کند، اینها خودشان را از دنیا آزاد کردند.
انشاءالله اینکه شبها و روزهای متقین چطور است، با بیان امیرالمؤمنین(ع) در جلسات بعد توصیف میکنیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
