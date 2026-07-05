به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جامعه المصطفیٰ خاتم النبیین صلی الله علیه وآله وسلم جیکب‌آباد، همایشی علمی و مجلس ترحیمی با عنوان «هدف کربلا از نگاه رهبر شهید» به ریاست علامه مقصود علی دومکی برگزار شد. در این مراسم علما، مبلغان، شخصیت‌های دینی و اجتماعی و جمعی از علاقه‌مندان اهل‌بیت علیهم‌السلام حضور گسترده‌ای داشتند.

در این کنفرانس، علامه ذوالفقار علی سعیدی رئیس استانی مجلس علمای مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام، مولانا سیف علی دومکی معاون مدیر جامعه المصطفیٰ خاتم النبیین صلی الله علیه وآله وسلم، مولانا علی نواز عرفانی مبلغ مرکز تبلیغات اسلامی، الله‌بخش سجادی دبیرکل مرکزی شاخه جوانان مجلس وحدت مسلمین پاکستان، مولانا منور حسین سولنگی دبیر سازماندهی استانی مجلس وحدت مسلمین و دیگر علما و شخصیت‌های دینی سخنرانی کردند.

علامه مقصود علی دومکی در سخنان ریاستی خود گفت: رهبر معظم شهید حضرت آیت‌الله العظمیٰ سید علی خامنه‌ای رحمه‌الله هدف کربلا و پیام عاشورا را در عصر حاضر زنده ساخت. ایشان تفسیری قرآنی، عالمانه و انقلابی از قیام امام حسین علیه‌السلام ارائه کردند که نه تنها ملت ایران بلکه سراسر امت اسلامی را به بصیرت، عزت، آزادی، استقلال و مقاومت فراخواند. وی افزود که رهبر شهید همواره در برابر یزیدیان زمان، استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد، از مظلومان حمایت نمود و راه عزت و استقلال را به امت اسلامی نشان داد.

او همچنین اظهار داشت: امروز دل‌های ما در تهران می‌تپد؛ جایی که تشییع تاریخی رهبر مقاومت و محبوب امت اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای شهید، در حال برگزاری است.

علامه ذوالفقار علی سعیدی گفت: حادثه کربلا صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه معیار همیشگی تشخیص حق از باطل در همه دوران‌هاست. رهبر شهید همین اندیشه حسینی را محور بیداری امت اسلامی و وحدت مسلمانان قرار داد.

مولانا سیف علی دومکی بیان کرد: ماه محرم به ما درس پاسداری از دین، ایثار، فداکاری و استقامت در راه حق را می‌آموزد و رهبر شهید تمام زندگی خود را وقف ترویج همین ارزش‌های اسلامی کرد.

مولانا علی نواز عرفانی گفت: اندیشه رهبر شهید برگرفته از قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم و تعالیم اهل‌بیت علیهم‌السلام بود و ایشان همواره نسل جوان را به علم، تقوا، بصیرت و دشمن‌شناسی دعوت می‌کرد.

الله‌بخش سجادی تأکید کرد: وظیفه جوانان است که پیام عاشورا را در زندگی عملی خود پیاده کنند و برای وحدت امت اسلامی، استحکام پاکستان و حمایت از مظلومان نقش مؤثر ایفا نمایند.

مولانا منور حسین سولنگی نیز گفت: سراسر زندگی رهبر شهید، مبارزه مستمر با ظلم، استکبار و صهیونیسم بود و امروز لازم است افکار و پیام ایشان را به مردم منتقل کنیم و برای گسترش فرهنگ حسینی متحدانه تلاش نماییم.

در پایان این مراسم، برای علو درجات رهبر معظم شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رحمه‌الله، وحدت امت اسلامی، پیروزی مردم مظلوم فلسطین، لبنان، ایران و پاکستان و نیز امنیت و ثبات پاکستان دعا شد.

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