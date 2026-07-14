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سیدعلی فضل‌الله: راه برون‌رفت لبنان، گفت‌وگو و حفظ وحدت ملی است

۲۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
کد مطلب: 1840094
سیدعلی فضل‌الله: راه برون‌رفت لبنان، گفت‌وگو و حفظ وحدت ملی است

سید علی فضل‌الله با تأکید بر ضرورت پرهیز از فتنه و تقویت همبستگی ملی، تصریح کرد که شیعیان هرگز به ابزار ایجاد اختلاف تبدیل نخواهند شد و تنها راه نجات لبنان، گفت‌وگو، وحدت ملی و همکاری همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی برای عبور از بحران‌های کنونی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی فضل‌الله در نشست «مواضع رسالی از زندگی امام زین‌العابدین(ع)» که در مرکز اسلامی فرهنگی حاره حریک برگزار شد، با اشاره به سیره امام سجاد(ع)، عفو، گذشت و مقابله با بدی از طریق نیکی را از مهم‌ترین آموزه‌های اهل‌بیت(ع) برشمرد و گفت این رویکرد می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها، کاستن از دشمنی‌ها و تقویت همگرایی در جامعه را فراهم کند. فضل‌الله تأکید کرد که اسلام همواره به گفت‌وگو با بهترین شیوه، پرهیز از توهین و استفاده از ادبیاتی آرام و محترمانه در حل اختلافات دعوت کرده است.

فضل‌الله همچنین با اشاره به شرایط حساس لبنان، از مسئولان خواست برای تقویت همبستگی ملی، جلوگیری از هرگونه تبعیض و حذف سیاسی و حفظ منافع ملی تلاش کنند و نسبت به اتکا به خواسته‌های بازیگران خارجی هشدار داد. وی در پایان تأکید کرد که حل بحران‌های لبنان تنها از مسیر گفت‌وگو، مشارکت همه گروه‌ها، حفظ وحدت داخلی و تمرکز بر منافع ملی امکان‌پذیر است و هرگونه گسترش اختلاف و فتنه، همه اقشار جامعه را با پیامدهای سنگین مواجه خواهد کرد.

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