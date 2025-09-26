مشروح مراسم اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله و سایر شهدای مقاومت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روز پنجشنبه سوم مهرماه 1404، مراسم اولین سالگرد شهید سید حسن نصرالله و سایر شهدای اسلام از سوی جامعةالمصطفی (ص) در مدرسه امام خمینی قم برگزار شد.
در این مراسم که با حضور طلاب انگلیسی زبان برگزار گردید، سخنرانان حوزوی و دانشگاهی به ایراد سخن پرداختند. حجج اسلام سید آقا علیرضا، شیخ مصطفی اراکی، شیخ علی قمی و سید شهریار نقوی، سخنرانان حوزوی این نشست و دکتر رضا باقری، دکتر احسان باقری، خانم مرضیه هاشمی و دکتر زهره خوارزمی از سخنرانان دانشگاهی این جلسه بودند.
پس از قرائت آیاتی از کلامالله مجید، حجتالاسلام سید شهریار نقوی به سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد شهید سید حسن نصرالله اشاره کرد که فرمودند: «شهید نصرالله، زبان گویای اسلام بود». سپس آقای عمار، یکی از طلاب اهل نیجریه به قرائت دعای توسل پرداخت.
نشست میهمانان دانشگاهی مراسم اولین سالگرد شهید نصرالله
در ابتدای گفتگوی میهمانان دانشگاهی نشست، خانم دکتر خوارزمی، عضو هیئت علمی مطالعات جهان در دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در مورد راهبرد آمریکا با توجه به اوضاع اقتصادی این کشور گفت: اوضاع اقتصادی خانوادههای آمریکایی به ویژه بعد از بحران اقتصادی سال 2008 وضعیت مناسبی ندارد. همچنین 80 درصد بانوان رنگین پوست برای کسب مشاغل با تبعیض مواجه هستند.
سپس دکتر احسان شریف عضو هیئت علمی دپارتمان پزشکی دانشگاه تهران و فعال در حوزه بینالملل در پاسخ به سوالی در مورد آینده مذاکرات هستهای بین ایران و سازمان بینالمللی انرژی اتمی گفت: غربیها هیچگاه به تعهدات خود عمل نکردهاند؛ چه در قضایای هستهای و چه در سایر موارد. مثلا پیش از انقلاب فرانسه برای ساخت تاسیسات هستهای ایران متعهد شد اما هیچگاه به آن عمل نکرد. همچنین انگلستان قرار بود طبق قراردادی به ایران تانک تحویل دهد که این کشور نیز از انجام تعهدات خود سر باز زد.
وی افزود: آمریکاییها تعداد زیادی از بومیان را به قتل رساندند. برخورد ترامپ با سران عربی بسیار قابل تامل است. طبق دستورات دین اسلام ما باید از طاغوت دوری کنیم و به توحید برسیم. بخشی از توحید مقاومت در سطوح فردی و ملی است درست همانگونه که شهید نصرالله به آن عمل کرد.
خانم مرضیه هاشمی مجری و عضو تحریریه شبکه پرستیوی در پاسخ به سوالی در مورد سیاستهای آمریکا علیه فعالیتهای حامیان فلسطین در این کشور گفت: در آمریکا آزادی وجود دارد اما فقط تا زمانی که فعالیت افراد تاثیرگذار نباشد. اگر تاثیرگذاری از کسی دیده شود، دولت علیه او برمیخیزد. همانند اخراج دانشجویان و اعضای هیئت علمی که به جرم حمایت از فلسطین تعلیق و یا حتی اخراج شدند. این واقعیت حقوق بشر آمریکایی است.
وی افزود: همین حالا افرادی هستند که به دلیل قوانین جدید مهاجرتی، تنها بخاطر ظاهرشان بازداشت میشوند تا از کشور اخراج شوند. این نشاندهنده نفاق آمریکا و کل غرب است. آنها تنها حرف میزنند. مردم جهان نباید فریب جنگ رسانهای غرب را بخورند و باید بدانند که تنها راه، مقاومت است.
سپس دکتر رضا باقری، عضو هیئت علمی مطالعات جهان در دانشگاه تهران در پاسخ به سوالی در مورد جایگاه فعلی انگلستان در عرصه سیاست جهانی گفت: انگلستان در زمان جنگ جهانی اول و دوم، یک ابرقدرت به حساب میآمد. اما بعد از جنگ جهانی دوم جایگاه خود را از دست داده است به طوری که تحت تاثیر سیاستهای آمریکا قرار دارد. برخی از سیاستمداران انگلیسی هنوز با این پیشزمینه به سیاست جهانی نگاه میکنند در حالی که آلت دست آمریکا هستند و این وضعیت در زمان نخست وزیری استارمر که سیاستمدار ضعیفی است، بسیار بیشتر دیده میشود.
وی افزود: اخیرا مشاهده شده است که برخی از کشورهای غربی از جمله انگلیس و فرانسه به دنبال به رسمیت شناختن کشور فلسطینی هستند. اما این مسئله نیز سیاستی ریاکارانه است. چرا که باید پرسید در این دو سال قتلعام مردم فلسطین در غزه به دست رژیم صهیونیستی آنها کجا بودند و چرا هیچ فعالیتی نکرده و یا این جنایات را محکوم نکردند؟ این یک ریاکاری آشکار است.
دکتر باقری ادامه داد: به نظر من آنها با طرح به رسمیت شناختن فلسطین به دنبال فرصت دادن به آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند تا کار خود یعنی تشکیل «اسرائیل بزرگ» را به پایان برسانند.
نشست میهمانان حوزوی مراسم اولین سالگرد شهید نصرالله
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام سید آقا علیرضا، در پاسخ به سوالی در مورد مهمترین ویژگی سید حسن نصرالله گفت: در حدیثی گفته شده است که مومن پنج نشانه دارد که از جمله آنها ولایت است. حتی در حدیثی گفته شده که از میان پنج ویژگی فرد مومن، مهمترین آنها ولایت است. در مورد شخصیت سید حسن نصرالله باید گفت که وی تجسم ولایت بود.
وی با اشاره به یکی از مصاحبههای معروف شهید سید حسن نصرالله گفت: شهید نصرالله در مصاحبهای معروف گفت که اگر رهبری در کلام خود به چیزی دقیقا تصریح کنند، ما حتما به آن عمل میکنیم. اما این کافی نیست بلکه ما باید بدانیم که اگر چیزی رهبری را خوشحال میکند نیز باید حتما به آن عمل کنیم. پس باید مطالعه کنیم و منظومه فکری رهبری را بشناسیم و دقیقا طبق آن عمل نماییم.
سپس شیخ مصطفی اراکی گفت: سران عربی باید در تصمیمات و عمل خود مستقل باشند اما آیا چنین کسی در میان آنها پیدا میشود؟ آنها افرادی هستند که دستورات دیکتهشده آمریکا را انجام می دهند. به آنها باید گفت که اگر دین ندارید، آزاده باشید و لااقل همانند اجداد خود به سنت عربی عمل کنید. همه گرفتاریهای امت اسلامی به دلیل عمل نکردن به دستورات خداوند و قرآن کریم است.
حجتالاسلام اراکی در ادامه افزود: امروز سران عربی از سامری زمان یعنی ترامپ پیروی میکنند. در حالی که قرآن دستور داده است که از طاغوت دوری کنید. اگر سران اسلامی متحد شوند، کسی جرات حمله به سرزمینهای اسلامی را نخواهد داشت.
حجتالاسلام سید شهریار نقوی به عنوان سومین سخنران نشست حوزوی این جلسه گفت: جنگ اخیر دوازده روزه، تنها جنگ میان رژیم صهیونیستی و ایران نبود بلکه همه کشورهای غربی در طرف رژیم قرار داشتند. صهیونیستها به دنبال تشکیل «اسرائیل بزرگ» هستند که بخشی از کشورهای مصر، سوریه، اردن و عراق را در بر میگیرد. مهمترین هدف آنان به دست آوردن منابع غرب آسیا است. رژیم همچنین به دنبال آن است که خود را به هاب انرژی جهان تبدیل کند.
نقوی افزود: مسئله بعدی، بعد عقیدتی است. شهید نصرالله در سخنانی گفت «در جهان امروز یا طرف مظلوم هستید یا طرف ظالم». مشاهده میکنیم که در یک طرف رژیم صهیونیستی قرار دارد که در راس ظالمان جهان است و در طرف دیگر ایران قرار دارد که راس جبهه مظلومان جهان از جمله عراق، یمن، لبنان و سوریه است. همچنین باید گفت که در سالهای اخیر جبهه مظلومان جهان در حال رشد و تقویت است.
حجتالاسلام شیخ علی قمی به عنوان آخرین سخنران نشست حوزوی این جلسه، در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا امروز در زمان اوج جبهه مقاومت قرار داریم یا در زمان افت آن، گفت: حمله دشمن به یک فرد به معنای تاثیرگذار بودن او است. اگر سید حسن نصرالله فردی تاثیرگذار نبود، وی را به شهادت نمیرساندند؛ اگر وی فردی بود که در برابر زور تسلیم میشد، به او حمله نمیکردند. از خون هر شهید، شهدای بیشتری بر میخیزند.
پخش کلیپ از سخنرانی رهبر انقلاب در مورد مقام شهید نصرالله و عرض تسلیت در خطبههای عربی ایشان در نماز جمعه فتح، تکریم شهید نصرالله از سوی شهید حاج قاسم سلیمانی، پخش کلیپ از سخنرانی شهید نصرالله در مورد عهد با امام حسین (ع) با شعار معروف «لبیک یا حسین (ع)»، اهدای جوایزی به رسم یادبود به خانواده شهدا، شعرخوانی به زبان انگلیسی در مورد شهید نصرالله و اجرای سرود سلام فرمانده از سوی کودکان، از جمله برنامههای این مراسم بود.
**************
پایان پیام/ 345