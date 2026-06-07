به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ الحاج حسن در جشنواره‌ای که به مناسبت «عید مقاومت و آزادسازی» در شهر بعلبک برگزار شد، به نقد سیاست حکومت لبنان پرداخت. مراسمی که با حضور چهره‌های سیاسی، حزبی، مذهبی و اجتماعی و با هدف مخالفت با پروژه‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل برگزار شد.

او با انتقاد از روند مذاکرات جاری، گفت لبنان در برابر «مذاکراتی ناامیدکننده از سوی یک حاکمیت ناامید» قرار دارد و پرسید در حالی که بیش از ۵۰۰ نفر در دوره آتش‌بس کشته شده‌اند، دستاورد واقعی این مذاکرات چه بوده است. به گفته او، وعده‌هایی مانند عقب‌نشینی اسرائیل، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و آغاز بازسازی هنوز محقق نشده است.

الحاج حسن همچنین به بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، حزب‌الله را «دشمن مشترک لبنان، اسرائیل و آمریکا» خوانده است. او پرسید چرا مقامات لبنانی به این موضع واکنشی نشان نداده‌اند و آیا با آن موافق هستند یا نه.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین از سخنان اخیر جوزف عون، رئیس‌جمهور این کشور، درباره امکان صلح با اسرائیل انتقاد کرد و گفت بخش بزرگی از جامعه لبنان چنین گزینه‌ای را نمی‌پذیرد و تصمیمی با این سطح از حساسیت نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن دیدگاه همه جریان‌های سیاسی اتخاذ شود.

او با اشاره به حمله اخیر اسرائیل که به کشته شدن سه نظامی ارتش لبنان انجامید، ادعای اسرائیل مبنی بر «اشتباه در شناسایی هدف» را رد کرد و گفت ادامه این حملات نشان می‌دهد که بحث صلح در شرایط کنونی واقع‌بینانه نیست.

در این مراسم، شیخ ماهر حمود، رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت، نیز حمله اسرائیل به خودروی ارتش لبنان را محکوم کرد و گفت نیروهای ارتش به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند. او تأکید کرد که فداکاری‌های نیروهای مقاومت و ارتش عامل اصلی حفظ لبنان و حاکمیت آن بوده است.

همچنین نماینده رایزنی فرهنگی ایران در لبنان بر ادامه حمایت تهران از استقلال و تمامیت ارضی لبنان تأکید کرد و گفت حقوق ملت‌ها از طریق «پایداری و مقاومت» به دست می‌آید. سخنرانان این مراسم در مجموع بر مخالفت با عادی‌سازی روابط با اسرائیل و ادامه مسیر مقاومت به‌عنوان گزینه‌ای برای حفظ حاکمیت لبنان تأکید کردند.

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