به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با اتمام مأموریت سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، گروهی از فعالین فرهنگی ترکیه در قالب برنامهای با عنوان «ردپای بهجا مانده از یک سفیر فرهنگی» از خدمات فرهنگی او در دوره مأموریت سه ساله تقدیر کردند.
آیینی که بیش از آن که به مراسم تکریم شباهت داشته باشد به محلی برای ابراز علاقهمندی ناتمام شخصیتهای علمی و سیاسی این کشور در قبال همسایه شرقیشان بدل شد.
فاتح بایهان، رئیس بنیاد سبیلالرشاد و از نویسندگان شناخته شده ترک در این مراسم که به میزبانی بنیاد سبیلالرشاد آنکارا برگزار میشد در سخنانی گفت: سبیلالرشاد از تأثیرگذارترین نشریات اسلامگرای تاریخ عثمانی و جمهوری ترکیه که سابقهای بیش از صد ساله دارد طی سالهای جنگ جهانی اول طرفدار ایران بوده و در اولتیماتومهایی که کشورهای خارجی به این کشور اسلامی داده بودند با برگزاری نشستهایی به طرفداری از ملت همسایه پرداخت. از آن ایام تا به امروز این حمایت قلبی تداوم دارد.
در ادامه محمدحسن حبیباللهزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با اشاره به اهمیت ترکیه برای ایران و همکاریهای استراتژیک دو کشور و جایگاهی که این همکاریها برای آینده جهان اسلام و خاورمیانه دارد، گفت: روابط فرهنگی ایران و ترکیه نمونه بسیار مهمی از روابط دو ملت کهن است.
وی افزود: تاریخ روابط دو کشور بیش از آنکه تاریخ روابط سیاسی باشد مبتنی بر تعاملات چندساله فرهنگی و فکری استوار است. بسیاری از شخصیتهای بزرگ فرهنگ و ادب جهان اسلام میراث مشترک دو ملت هستند. تعاملات ادبی میان شاعران، اندیشمندان و نویسندگان دو کشور تاریخی چندسدهای دارد و نقش مهمی در شکلگیری موجودیت فرهنگی منطقه ما داشته است.
تضعیف زبان فارسی در ترکیه پروژهای امپریالیستی بود
دوغان پکین، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی ترکیه از حزب دوباره رفاه از دیگر مهمانان نشست با اشاره به اینکه از معاهده قصر شیرین به بعد ایران و ترکیه هیچگاه اختلافات جدی نداشتهاند و روابطشان همواره رو به تعمیق بوده است، گفت: یکی از جنبههای این روابط حوزه فرهنگی است که در این چند سال شاهد تعمیق هرچه بیشتر این روابط بودیم.
وی با اشاره به جایگاه زبان فارسی در محیط فرهنگی عثمانی و ترکیه تضعیف این جایگاه را نتیجه پروژههای امپریالیستی دانست و گفت: حوادث اخیر منطقه از غزه و لبنان تا ایران به این نتیجه رسیدهایم که ما به عنوان مردمان این جغرافیا بیشتر از پیش باید به یک اتحاد و همکاری با یکدیگر برسیم.
ایران دوست ما نیست، برادر ماست
سخنران بعدی مراسم، نامق کمال زیبک، وزیر سابق فرهنگ و گردشگری ترکیه و رئیس حزب آتا بود که با اشاره به همراهی ایران و ترکیه برای مقاومت در برابر دشمنان گفت: باید بدانیم که ترکها و ایرانیها نه فقط دوست یکدیگر که برادران صادق یکدیگر هستند. بنابراین، نباید روابط این دو ملت و دولت را صرفاً یک رابطه دوستانه دانست.
وی همچنین، گفت: ایران در برابر دشمنان انسانیت پیروز شده است و ما به این حقیقت افتخار میکنیم. ایران در حال مبارزه برای انسانیت است و هر انسان برای دفاع از انسانیت باید به حمایت از ایران بپردازد. برای نخستین بار سید حسن نصرالله ضربه سختی به اسرائیل زد و عزت اسلام و انسانیت را در برابر صهیونیسم دفاع کرد و امروز این ایران است که با تمام وجود وارد مسئله شده است. پس از این شاهد افول امپرالیسم که بزرگترین بلای بشریت است، خواهیم بود.
وزیر سابق فرهنگ و گردشگری ترکیه با آرزوی اینکه برادری ایران و ترکیه ابدی خواهد بود، افزود: وظیفه هرکدام از ما این است که هر کاری که توان آن را داریم برای تعمیق این برادری پیش بگیریم.
موشکهایی ایرانی شب تلآویو را به روز تبدیل کرد
اوزگور بورسالی، دبیر کل حزب وطن ترکیه در ادامه طی سخنانی گفت: ایران، امپریالیسم آمریکایی و صهیونیسم اسرائیلی را به زانو در آورده است و یک قهرمانی تاریخی به نمایش گذاشته است. در برابر این قهرمانی سر فرود میآوریم. ایران اگرچه برای دفاع از کیان ملی خود جنگید اما در اصل برای ترکیه، برای غرب آسیا، برای آینده انسانیت و نجات بشریت جنگید.
وی تأکید کرد: قهرمانی ایران صرفاً به خاطر موشکهایی که شبهای تلآویو را به روز تبدیل میکرد، نیست بلکه به دلیل ایمان، فرهنگ و تمدنی است که ریشه در اعصار متمادی دارد. این چیزی بود که دشمنان ایران آن را محاسبه نکرده بودند.
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دبیر کل حزب وطن ترکیه افزود: ایران با فردوسی و حافظ شیرازی و دین و زبان خود مقاومت کرد. آنان اگر تکنولوژی و کشتی داشتند، ایران قلبی پر از ایمان داشت. آنها اگر سراپا ترس هستند و به کودکان مظلوم میناب هم رحم نکردند، ایران نمادی از فضایل انسانی است. چند دهه بعد صهیونیستها یک وجب خاک برای زندگی نخواهند داشت اما ایران با تمام بزرگیاش، با شهدای بزرگی همچون شهید خامنهای و ملتی قهرمان و جسور همچنان پابرجا خواهد بود و آینده ای روشن را برای تمام منطقه و انسانیت به ارمغان خواهد آورد.
ایران یار صدیق مقاومت فلسطینیها است
ظاهر البیک، استاد دانشگاه آنکارا و فعال فرهنگی فلسطینی نیز در این مراسم با اشاره به وضعیت غزه و فلسطین و مظالمی که رژیم صهیونیستی به نمایش میگذارد، گفت: از خانواده من 29 نفر به شهادت رسیدهاند که صرفاً این عدد نشاندهنده حجم کشتاری است که در غزه در حال اتفاق است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در مقابل وحشیگری اسرائیل از انقلاب اسلامی به این سو این ایران بوده که همواره در کنار فلسطین بوده است تأکید کرد: ایران برای حمایت از فلسطین هرچه که در امکان داشت به نمایش گذاشت و تمام فلسطینیان شاهد این حقیقت هستند. ایران بزرگترین رهبر خود را برای آرمان دفاع از فلسطین از دست داد. مگر میشود کاری فراتر از این انجام داد. برای همین نیز ما از تمام ایرانیان و مجاهدانی که در صف مبارزه ایران علیه اسرائیل هستند تقدیر و تشکر میکنیم.
البیک با اشاره به دوستی ایران و ترکیه افزود: این دوستی و حمایتی که این دو دولت از فلسطین میکنند این پیام را به اسرائیل میدهد که فلسطین تنها نیست.
ایران شیطان رانده را به زانو درآورد
در ادامه برنامه، سلجوق گیولی، مشاور رئیس حزب دوباره رفاه و از فعالین اسلامگرا در ترکیه نیز در این مراسم، گفت: ترکیه و ایران کشورهایی معمولی نیستند بلکه برآمده از یک فرهنگ مشترک چندقرنی هستند که فرهنگی مشترک آنان را برآورده است. مولانا، سعدی، یونس امره و دهها شاعر و اندیشمند و عارف نمادهای این اشتراک معنوی هستند که نشاندهنده روابط فراتر از سیاست هستند.
وی با اشاره به اینکه امروز منطقه ما از یک دوره حساس عبور کرده و ملتها و دولتها با آزمونهایی سخت رودررو هستند گفت: در چنین وضعیتی رفتار ملت بزرگ ایران در مقاومت و پایمردی و میهن دوستی شان مثالزدنی است و ما با احترام به نظاره این صحنه تاریخی نشستهایم. ما باور داریم که ملت بزرگ ایران نهایتاً شیطان بزرگ، آمریکا را به زانو درخواهد آورد. آرزوی ما یک ایران متعالی و بزرگ است.
ایران در پی تالیف قلوب مسلمین است
سخنران بعدی این مراسم پروفسور اکرم کلش، معاون سابق رئیس سازمان دیانت و رئیس سابق شورای دینی ترکیه بود که در سخنانی با اشاره به اینکه تألیف قلوب یک وظیفه دینی برای تمام مسلمانان است گفت: این مراسم بهانهای برای الفت و دوستی بیشتر میان ایران و ترکیه است، دوستی با برادران مسلمانی که جنبههای اتحاد و دوستی هدف غایی اقدامات آنها است. ملتی که خوب میداند تفرقه و جدایی مایه ضعف امت اسلام است.
وی ادامه داد: در این مراسم هم یاد شهدای غزه را گرامی میداریم و هم سلام و احترام خود به جهاد و شهادتی که برادران ایرانیمان در برابر جهان کفر به نمایش گذاشتند بیان میکنیم.
.عدنان کارا اسماعیل اوغلو، از چهرههای ماندگار حوزه ادبیات فارسی در ترکیه نیز در این برنامه با اشاره به میراث ادبی مشترک ایران و ترکیه به ارائه نمونههایی از اشعار شاعران ترک که به اهمیت زبان فارسی و ملت ایران اشاره کردهاند پرداخته است و گفت: اجداد ما از ورای اعصار بر اهمیت دوستی و همکاری و برادری تأکید کرده اند و ما نیز امیدواریم که این دوستی و برادری همچنان ادامه داشته باشد.
خلیل ابراهیم ساری اوغلو، از اساتید شناخته شده ادبیات فارسی در ترکیه، فرخ صدیق زاده استاد ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا و مشاور علمی انجمن دانشجویان زبان فارسی این دانشگاه و فریبا نظری، رئیس فدراسیون توریسم ترکیه و خیری قیرباش اوغلو، از متفکران تامآشنا در ترکیه از دیگر سخنرانان این نشست بودند.
محو زائده بدخیم اسرائیل به دستان ایران نزدیک است
مصطفی آلتون کایا، استاد دانشگاه اینونو مالاتیا از شخصیتهای دینی کشور ترکیه نیز در سخنانی با اشاره به جنگ اخیر میان ایران و آمریکا گفت: چهل سال پیش در سفری که در دوران جوانی به ایران داشتیم با حضور در جماران شاهد سخنرانی امام خمینی بودیم. ایشان در آن دوره فرمودند که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود و امروز به چشم شاهد آن هستیم که دولت و ملت ایران در حال عملی کردن این دستور و فرمان رهبر کبیر خود هستند.
وی ادامه داد: برای پاسداشت همه مجاهدتهای برادران ایرانی در جبهه نبرد با استکبار جهانی همراهی و همدلی خود را با این ملت بزرگ بیان میکنم. ملتی که دغدغه وحدت دینی و تقریب مذاهب را از مقام شعار به میدان عمل تبدیل کرده است.
در پایان این مراسم، سید قاسم ناظمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه با اشاره به سالروز آغاز جنگ 12 روزه آمریکا علیه ملت ایران، گفت: از آن روز تا کنون من در هر کوچه و خیابان و مراسم شاهد همدلیها و همراهی و مهربانیهای ملت ترکیه با ایرانیان بودهام. آنها از هر فرصتی برای تأکید بر برادری و همراهی خود با ملت ایران استفاده میکردند و همین مسئله نشاندهنده کیفیت نزدیکی دو ملت است.
وی تأکید کرد: بر خود وظیفه میدانم که از تمام اصحاب سیاست، رسانه، اندیشه و فرهنگ ترکیه بابت این همراهی خود و اظهار برادریشان در جنگ اخیر تشکر کنم. اگر میخواهیم جهان آینده جهان صلح، اندیشه و فرهنگ باشد باید این همبستگی و ارتباط و اتصال را هر روز تقویت کنیم. این یک وظیفه و رسالت برای تمام اصحاب اندیشه، فکر و قلم است.
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